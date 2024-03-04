В Самарской области РФ взорвали железнодорожный мост: в ГУР раскрыли детали операции

Железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области был поврежден в результате взрыва.

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В Самарской области взорвали мост / коллаж: Главред, фото: pexels, Telegram-канал "BAZA"

В Самарской области России в ночь на 4 марта неизвестные взорвали опору моста через реку Чапаевка.

Железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области был поврежден в результате взрыва. Так, повреждения получили металлоконструкции моста, а также заграждения. Сама бетонная опора не повреждена, передает Telegram-канал "BAZA".

Как выглядит взорванный мост / фото: t.me/bazabazon

Задержано движение трех пассажирских поездов, следовавших из Москвы, и движение одной электрички. Движение по этому участку железной дороги временно прекратили. Специалисты проверяют, может ли мост выдержать поезда.

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Позже пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителей российских экстренных служб сообщило, что причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста через реку.

В Куйбышевской железной дороге проинформировали, что пять поездов задерживаются из-за "незаконного вмешательства" в работу железной дороги. Территория оцеплена. На месте работают спецслужбы и саперы. Пострадавших нет.

В Самарской области ГУР взорвало мост / фото: РосСМИ

ГУР подтвердило подрыв железнодорожного моста

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области РФ, сообщили в Telegram-канале.

"4 марта 2024 года около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций. Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель - невозможно", - сообщили в разведке.

"Бавовна" в России: что известно

Напомним, что 3 марта в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе. В Минобороны РФ в социальных сетях сообщили о том, что российские "средства ПВО" якобы уничтожили над Крымом 38 "украинских беспилотников". Известно, что взрывы якобы прогремели в районе нефтебазы.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов. Описывая ситуацию с поражением военных целей во временно оккупированном Крыму, он назвал ее "сбором урожая". Украина уже имеет соответствующие средства - и она работает над тем, чтобы их было еще больше.

Оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму. Минобороны России отчитывается о якобы "уничтожении", как утверждают оккупанты, "украинского" дрона, пожаловавшись на атаку БПЛА со стороны ВСУ. Местные слышали несколько мощных взрывов.

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