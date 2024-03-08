Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

Российские оккупанты атаковали Сумскую область, используя тактическую авиацию. Мощный взрыв было слышно в Сумах. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушную тревогу объявили в Сумской области.
"Воздушная тревога в Сумской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", - говорилось в сообщении.видео дня
Позже тревогу объявили еще в Харьковской и Полтавской областях. Российские оккупанты несколько раз осуществили пуски управляемых авиационных бомб.
Позже стало известно, что взрыв, который слышали жители Сум, доносился из приграничья. Именно там был удар бомбой.
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
Удар по Сумам
В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.
Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.
Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.
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