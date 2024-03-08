Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

Россияне ударили КАБом по приграничной территории Сумской области.

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РФ ударила КАБом по Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Российские оккупанты атаковали Сумскую область, используя тактическую авиацию. Мощный взрыв было слышно в Сумах. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушную тревогу объявили в Сумской области.

"Воздушная тревога в Сумской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", - говорилось в сообщении. видео дня

Позже тревогу объявили еще в Харьковской и Полтавской областях. Российские оккупанты несколько раз осуществили пуски управляемых авиационных бомб.

В Сумах прогремел мощный взрыв / фото: скриншот

Позже стало известно, что взрыв, который слышали жители Сум, доносился из приграничья. Именно там был удар бомбой.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Удар по Сумам

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

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