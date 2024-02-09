РФ ударила авиабомбами по Сумщине: есть погибшие и раненые, много разрушений

В результате атаки погибли мирные жители, люди находятся под завалами.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-aviabombami-po-sumshchine-est-pogibshie-i-ranenye-mnogo-razrusheniy-10540466.html Ссылка скопирована

РФ нанесла удар по Сумщине / Коллаж: Главред, Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/Klymenko_MVS

В пятницу днем, 9 февраля, российские оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на пограничные громады Сумской области.

В результате есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

"9 февраля 2024 года около 14:00 оккупанты с территории Российской Федерации нанесли авиационный удар по территории Сумского района. По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую громады", - говорится в сообщении.

видео дня

Известно, что в результате атаки врага погибли двое мирных жителей, еще одна женщина может находиться под завалами. Четыре человека получили ранения.

Повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Подробности удара РФ по Сумщине

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко сообщил о том, что число жертв российского удара по Сумщине увеличилось.

Как уточнил Клименко, уже известно о трех погибших в результате авиаудара по Сумщине.

Удары РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ уничтожила полностью школу на Сумщине. Уже известно о гибели двух педагогов – их тела достали спасатели. Под завалами еще находятся двое работников школы.

Напомним, ранее Россия снова выпустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов. Двумя "Искандерами" была атакована Полтавская область (зафиксировано попадание в промышленный объект), а тремя С-300 - Донецкая область с оккупированной территории.

Как сообщалось ранее, россияне убили последнего жителя села на Сумщине. Мужчина не хотел выезжать из своего дома даже несмотря на то, что село постоянно обстреливается оккупантами.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.