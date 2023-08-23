РФ уничтожила полностью школу на Сумщине: из-под завалов достают тела погибших

Уже известно о гибели двух педагогов – их тела достали спасатели. Под завалами еще находятся двое работников школы.

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РФ уничтожила полностью школу на Сумщине дроном-камикадзе, есть погибшие/ коллаж: Главред, фото: Telegram МВД

В городе Ромны Сумской области российские оккупанты разрушили полностью местную школу. Захватчики ударили по учебному заведению в 10:05 в среду, 23 августа.

Уже известно о двух погибших педагогах, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"В Ромнах на Сумщине россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Еще 3 человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения", – сообщил глава МВД.

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Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что удар по школе был нанесен дроном-камикадзе "Шахед".

"Сегодня в 10:05 в городе Ромны российский БпЛА типа "Shahed" попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено. Все службы работают. Развернут штаб ликвидации последствий", – говорится в сообщении.

РФ уничтожила полностью школу на Сумщине/ Telegram МВД

РФ уничтожила полностью школу на Сумщине/ Telegram МВД

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, 18 августа РФ ударила ракетами по Запорожью, были повреждены жилые дома и учебные заведения. Захватчики нанесли ракетный удар по одному из районов областного центра. Взрывной волной был поврежден ряд зданий.

На следующий день, 19 августа, страна-агрессор РФ совершила ракетный удар по Чернигову, попав в центр города. В результате атаки погибли 7 человек. Среди погибших – 6-летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставили в реанимобиле в Киев в тяжелом состоянии. Сообщалось о 180 пострадавших.

Утром во вторник, 22 августа, около 05:30 страна-агрессор РФ ударила ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате было повреждено более 20 частных домов и энергетическую инфраструктуру. Пострадал 70-летний мужчина.

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