РФ уничтожила полностью школу на Сумщине: из-под завалов достают тела погибших

В городе Ромны Сумской области российские оккупанты разрушили полностью местную школу. Захватчики ударили по учебному заведению в 10:05 в среду, 23 августа.
Уже известно о двух погибших педагогах, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
"В Ромнах на Сумщине россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Еще 3 человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения", – сообщил глава МВД.
Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
В Сумской областной военной администрации сообщили, что удар по школе был нанесен дроном-камикадзе "Шахед".
"Сегодня в 10:05 в городе Ромны российский БпЛА типа "Shahed" попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено. Все службы работают. Развернут штаб ликвидации последствий", – говорится в сообщении.
Ракетные удары РФ по Украине
Напомним, 18 августа РФ ударила ракетами по Запорожью, были повреждены жилые дома и учебные заведения. Захватчики нанесли ракетный удар по одному из районов областного центра. Взрывной волной был поврежден ряд зданий.
На следующий день, 19 августа, страна-агрессор РФ совершила ракетный удар по Чернигову, попав в центр города. В результате атаки погибли 7 человек. Среди погибших – 6-летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставили в реанимобиле в Киев в тяжелом состоянии. Сообщалось о 180 пострадавших.
Утром во вторник, 22 августа, около 05:30 страна-агрессор РФ ударила ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате было повреждено более 20 частных домов и энергетическую инфраструктуру. Пострадал 70-летний мужчина.
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