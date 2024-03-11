Россияне ночью атаковали Украину 25 'Шахедами': сколько сбила ПВО

В ночь на 11 марта враг запустил по Украине 25 дронов-камикадзе типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было сбито 15 БПЛА, которые враг использовал для атаки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ и Силы обороны юга Украины.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены", - отметили в утренней сводке Генштаба.
Местом главного удара стала Одесская область, где противовоздушная оборона сумела уничтожить большинство вражеских дронов. Робора ПВО продолжалась полтора часа и в течение этого времени вражеские "Шахеды" выполняли сложные маневры.
"Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "шахедов", заходивших из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами затрудняли работу ПВО.10 барражирующих беспилотных аппаратов типа "Шахед-131/136" сбиты в небе Одесской области", - сообщили Силы обороны юга.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что атака стала частью тактики террора против мирного населения. Тактика врага заключалась в поражении объектов в плотно заселенных районах, поскольку силам ПВО трудно сбивать вражеские БПЛА, когда вокруг много этажей с людьми.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Российские атаки дронами
Напомним, в ночь на 11 марта Харьков атаковали российские дроны. Один из них ударил по объекту гражданской инфраструктуры в жилом районе, повредив жилые дома. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что атака обошлась без жертв.
Также 10 марта российские оккупанты атаковали Украину 39 дронами-камикадзе и четырьмя ракетами. Защитникам Украины удалось сбить 35 вражеских беспилотников.
Кроме этого, в ночь на 10 марта в двух областях были "прилеты". В Одесской области вражеский дрон поразил промышленный объект, а на Николаевщине "Шахед" повредил линию электропередач.
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