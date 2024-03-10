Были "прилеты" в двух областях: стали известны последствия ночной атаки РФ

Оккупанты попали в промышленный объект в одной из областей, а также повредили линию электропередач в другом регионе.

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Последствия попадания вражеского дрона по промышленному объекту в Одесской области/ коллаж: Главред, фото: Силы обороны юга Украины, Telegram

Российские оккупанты в ночь на 10 марта атаковали Украину дронами и ракетами. В двух областях нашего государства были "прилеты". В Одесской области вражеский дрон попал в промышленный объект, а на Николаевщине "Шахед" повредил линию электропередач.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. Отмечается, что оккупанты запускали беспилотники традиционными маршрутами со сложными маневрами.

"Ночью враг вновь атаковал южные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", запустив их традиционными маршрутами со сложными маневрами. В операционной зоне Сил обороны юга Украины подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часа отражали массированную атаку дронов, которые заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины", – говорится в сообщении. видео дня

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 20 вражеских беспилотников, из них 11 в Одесской области, шесть на Николаевщине, два на Херсонщине и еще один на Днепропетровщине.

"Враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО", – отметили в Силах обороны юга.

Один из дронов попал в здание на промышленном объекте в Одесском районе, люди не пострадали.

Еще одно попадание было зафиксировано в Николаевской области – там "Шахед" упал на открытой территории, повредив линию электропередач. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, 6 марта, российские войска ударили ракетами по Одессе, когда там находилась делегация из Греции. Взрыв произошел за несколько минут до встречи Мицотакиса и Зеленского, неподалеку от места расположения греческой делегации. Также греческий премьер Кириакос Мицотакис подтвердил, что взрыв произошел неподалеку, когда он вместе с украинским президентом находился в порту. Он отметил, что они не успели уйти в укрытие, и описал этот опыт как очень шокирующий.

7 марта российские оккупанты ударили по Сумах ракетой, были погибшие и раненые. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал важные детали об ударе по Сумах.

8 марта сообщалось, что третий день подряд в Сумах гремят взрывы – РФ сбрасывает авиабомбы. Россияне ударили КАБом по приграничной территории Сумской области.

В ночь на 10 марта РФ атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами. Кроме атаки 39 дронами, захватчики также ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 по двум областям.

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