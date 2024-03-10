РФ ночью атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами: сбить удалось не все

Кроме атаки 39 дронами, захватчики также ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 по двум областям.

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РФ ночью атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Telegram

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 10 марта, атаковали Украину с применением 39 дронов-камикадзе и четырех ракет.

Защитникам Украины удалось сбить 35 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что российские захватчики ночью ударили 39 ударными дронами типа "Шахед", которые запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из российского города Приморско-Ахтарск. Кроме этого, оккупанты ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой области.

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"В результате боевой работы сбито 35 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей. Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных cил, средства РЭБ", – говорится в сообщении.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, 6 марта, российские войска ударили ракетами по Одессе, когда там находилась делегация из Греции. Взрыв произошел за несколько минут до встречи Мицотакиса и Зеленского, неподалеку от места расположения греческой делегации. Также греческий премьер Кириакос Мицотакис подтвердил, что взрыв произошел неподалеку, когда он вместе с украинским президентом находился в порту. Он отметил, что они не успели уйти в укрытие, и описал этот опыт как очень шокирующий.

7 марта российские оккупанты ударили по Сумах ракетой, были погибшие и раненые. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал важные детали об ударе по Сумах.

8 марта сообщалось, что третий день подряд в Сумах гремят взрывы – РФ сбрасывает авиабомбы. Россияне ударили КАБом по приграничной территории Сумской области.

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