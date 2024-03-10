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Разместили ракеты и совершают полеты: РФ готовится к войне в Балтийском море

Елизавета Бельмас
10 марта 2024, 01:00
Путин проводит подготовку к ещё одной войне. По его приказу недалеко от моря были размещены корабли-ракетоносцы "Калибров".
РФ готовится к войне в Балтийском море
РФ готовится к войне в Балтийском море / коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Российская Федерация проявляет готовность к противостоянию с блоком НАТО в долгосрочной перспективе. Несмотря на количество вложенных ресурсов в войну с Украиной, страна-агрессор имеет запасы и для конфликта с Альянсом в регионе Балтийского моря. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Согласно данным аналитиков, литовская разведка сообщает, что оккупанты уже перебросили силы и средства со своих западных пограничных районов в Украину. По этому, контролировать ситуацию и готовится к сдерживанию на восточном фланге НАТО они пытаются с помощью военно-морских сил.

Также там сообщили, что впервые под Санкт-Петербургом Россия разместила ракетоносцы в прошлом году. Аналитики допускают, что это было сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

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Помимо прочего, страна-агресор увеличила количество полетов тяжеых бомбардировщиков Ту-22МЗ над Балтийским морем от нуля до пяти.

При этом, в Службе внешней разведки Эстонии, Россия формирует Ленинградский и Московский военный округ для борьбы с Финляндией и НАТО.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Ситуация на фронте в Украине

Как сообщал Главред, когда российские оккупанты захватили Авдеевку, Украина и союзники опасались, что войска РФ смогут развить наступление и быстро продвинуться к стратегическим военным узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов наступление россиян остановилось, пишет The New York Times.

В это же время, на южном направлении российские оккупанты в ходе атак используют багги, квадроциклы и различные вездеходы, рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

Также, на одном из участков фронта на южном направлении украинские защитники заставили российских оккупантов отступить и бросить свои позиции. Удачными действиями отличились бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Управления стратегических коммуникаций Аппарата главкома ВСУ.

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НАТО Россия война России и Украины
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