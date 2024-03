РФ расконсервировала до 40% резервов танков: в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов

Страна-агрессор Россия уже вывезла из хранилищ под открытым небом от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов, это процентное соотношение отличается в зависимости от модели.

К такому выводу пришли исследователи, анализируя данные из открытых источников и спутниковые снимки, рассказали в американском Институте изучения войны (ISW). В ISW отметили, что, согласно оценке старшего научного сотрудника программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дары Массикот, Россия скорее всего вывезла из стратегического резерва самую лучшую технику, а на складах может продолжать храниться "худшая" и "непригодная к эксплуатации" техника.

Также Массикот отметила, что если Россия сохранит нынешний темп операций, то "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет".

В ISW отметили, что не могут самостоятельно проверить этот отчет.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что в отчетах о "производстве" российских танков за последние годы в основном речь идет о восстановленных и модернизированных танках, которые взяты из хранилищ, а не о новом производстве.

В ISW отметили, что подобные оценки могут свидетельствовать о том, что страна-агрессор Россия использует технику из хранилищ для поддержания боевых действий, при этом у нее не получается компенсировать потери на поле боя с помощью нового производства.

Также в Институте изучения войны отметили, что Россия может столкнуться с нехваткой военной техники в ближайшие несколько лет, если нынешний темп их потерь техники сохранится или даже ускорится, а уровень производства останется неизменным.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.