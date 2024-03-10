РФ расконсервировала до 40% резервов танков: в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов

"Производство" танков в РФ в последние годы – это преимущественно восстановление и модернизация. Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие годы.

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РФ расконсервировала до 40% резервов танков и может столкнуться с нехваткой техники/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Полтавская ОВА

Страна-агрессор Россия уже вывезла из хранилищ под открытым небом от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов, это процентное соотношение отличается в зависимости от модели.

К такому выводу пришли исследователи, анализируя данные из открытых источников и спутниковые снимки, рассказали в американском Институте изучения войны (ISW). В ISW отметили, что, согласно оценке старшего научного сотрудника программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дары Массикот, Россия скорее всего вывезла из стратегического резерва самую лучшую технику, а на складах может продолжать храниться "худшая" и "непригодная к эксплуатации" техника.

Также Массикот отметила, что если Россия сохранит нынешний темп операций, то "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет".

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В ISW отметили, что не могут самостоятельно проверить этот отчет.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что в отчетах о "производстве" российских танков за последние годы в основном речь идет о восстановленных и модернизированных танках, которые взяты из хранилищ, а не о новом производстве.

В ISW отметили, что подобные оценки могут свидетельствовать о том, что страна-агрессор Россия использует технику из хранилищ для поддержания боевых действий, при этом у нее не получается компенсировать потери на поле боя с помощью нового производства.

Также в Институте изучения войны отметили, что Россия может столкнуться с нехваткой военной техники в ближайшие несколько лет, если нынешний темп их потерь техники сохранится или даже ускорится, а уровень производства останется неизменным.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что РФ выбрала новую цель на юге – в ВСУ назвали, какой населенный пункт под угрозой. Россияне пытаются обойти минные поля и заграждения, подчеркнул Дмитрий Лиховий.

В NYT отмечалось, что российское наступление под Авдеевкой захлебнулось – ВСУ уничтожают пехоту на подходе. Россия всё еще сохраняет инициативу на поле боя, а оккупанты еще могут прорвать оборону Украины, из-за уменьшения западной помощи, утверждают аналитики.

Также ранее сообщалось, что Воздушные силы установили "красные линии" для самолетов РФ. Россия уменьшит использование своих самолетов, однако враг может искать альтернативные пути для продолжения атак, заявил Сергей Братчук.

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