Были бездомными: Катерина Тышкевич рассказала об особенной покупке

Украинская красавица-актриса Катерина Тышкевич поделилась радостным событием.

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Катерина Тышкевич поделилась радостным событием / Коллаж Главред, фото Instagram/ kateryna__tyshkevych

Кратко:

На что решились Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Кто помог паре осуществить задуманное

Украинская известная актриса Екатерина Тышкевич, которая недавно заметно сбросила вес, поделилась радостной новостью.

На своей странице в Instagram, Тышкевич написала о том, что последние два года, она и ее муж Валентин Томусяк, были слегка бездомными. Свою квартиру они продали и их приютила подруга. "Продали свой дом в 2023 и все это время живем у подруги, которая приютила нас в своей квартире, потому как Настя с детьми до сих пор в вынужденной эмиграции", - рассказывает актриса.

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Катерина Тышкевич поделилась радостью / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Но вот 8 июля все изменилось и пара приобрела собственное жилье.

Катерина Тышкевич поделилась радостью / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Интересно, что осуществить задуманное паре помогла нотариус Кристина Горняк, которая является бывшей женой ведущего Владимира Остапчука, с которым они прожили год в браке.

Катерина Тышкевич поделилась радостью / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

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Екатерина Тышкевич - последние новости по теме

Ранее стало известно, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также, как сообщал Главред, известная актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина Тышкевич призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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Кто такая Катерина Тышкевич Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие. Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.

7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".

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