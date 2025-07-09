Без армии на работу никак: в Раде готовят ограничения для тысяч украинцев

Если закон примут, мужчины без военной службы не смогут работать на госслужбе, даже имея образование и опыт.

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Мужчинам без военной службы запретят работать на госслужбе / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, 21 отдельная механизированная бригада

Главное:

Мужчины до 60 лет не смогут работать на госслужбе без военной службы

БОВП предлагают заменить подготовкой к национальному сопротивлению

Аналогичное требование распространяется на претендентов на должности прокуроров

Украинские мужчины в возрасте до 60 лет больше не смогут впервые поступить на государственную службу, если не проходили военную службу. Исключение составляют лишь те, кто признан непригодным к службе по состоянию здоровья. Такая норма предусмотрена в законопроекте №13347, который Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять за основу.

Действующий Закон "О государственной службе" предусматривает, что мужчины в возрасте до 60 лет, которые впервые поступают на государственную службу, должны пройти базовую общевойсковую подготовку или военную службу. Исключение делается только для тех, кто по состоянию здоровья признан непригодным к военной службе.

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Что предлагает законопроект

Однако 8 июля Комитет ВР по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять за основу законопроект №13347, который предлагает ужесточить это требование: мужчины должны будут проходить именно полноценную военную службу для назначения на государственную службу. Аналогичное требование распространяется и на претендентов на должности прокуроров, в том числе и на женщин.

Сейчас нормы о прохождении базовой общевойсковой подготовки или службы начинают действовать только после отмены военного положения и не ранее чем через год после введения такой подготовки.

Подготовка к национальному сопротивлению

Законопроект также предусматривает отмену института базовой общевойсковой подготовки путем исключения соответствующих статей из Закона "О воинской обязанности и военной службе" и замену их подготовкой к национальному сопротивлению.

В сопроводительных материалах к законопроекту указано, что общевойсковая подготовка соискателей образования трансформируется в новый формат - подготовку к национальному сопротивлению. Она будет внедряться в:

учреждениях высшего образования;

учреждениях профессионального предвысшего образования;

средних школах (полное общее среднее образование).

Типовые программы подготовки к сопротивлению будет утверждать Министерство образования и науки по согласованию с Министерством обороны Украины. Также предусмотрено создание специальных центров подготовки к национальному сопротивлению.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Критика законопроекта

В Главном научно-экспертном управлении парламента отметили, что сейчас, из-за требования наличия высшего образования (а для прокуроров - высшего юридического образования), мужчины, претендующие на эти должности, обычно проходят базовую военную подготовку в вузах, получают военную специальность и таким образом могут назначаться на государственные должности.

Если законопроект примут, то мужчины, которые не проходили полноценную военную службу, не смогут работать на государственной службе, даже если имеют необходимое образование и опыт. Это значительно сузит круг потенциальных кандидатов и лишит многих такой возможности.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы эту инициативу не поддержали, указывая, что новые правила усложнят поиск квалифицированных и мотивированных работников и могут усилить дефицит кадров в государственных учреждениях.

Мобилизация в ВСУ - новости Украины

Напомним, МОН Украины планирует ввести новую модель сотрудничества вузов и армии - шефство военных бригад над университетами. Инициатива реализуется в рамках нового курса "Основы национального сопротивления", который с 1 сентября заменит старый курс "Защита Украины".

Также Россия целенаправленно обстреливает украинские ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию, однако процесс будет продолжаться, заявил представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев. По его словам, приняты все меры для непрерывного доукомплектования подразделений.

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг слухи об обязательной мобилизации женщин в Украине. По его словам, подобных планов не существует, а заявления Арестовича являются дезинформацией, которую распространяют российские источники.

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Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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