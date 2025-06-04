Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

Главное:
- Рада может рассмотреть законопроект о службе по контракту лиц 60+
- Сейчас законопроект должен пройти соответствующие юридические процедуры
В Верховной Раде в ближайшее время могут рассмотреть закнопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Укринформ.
По его словам, комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законодательную инициативу №13229.
Федиенко отметил, что перед вынесением в зал на голосование проект закона должен пройти соответствующие юридические процедуры, должны быть предоставлены выводы профильных министерств.
"В принципе, если мы получили все эти соответствующие выводы и Главное юридическое управление предоставит соответствующее заключение, то законопроект попадет, я думаю, в ближайшее время в парламент", - подчеркнул он.
Федиенко также добавил, что поддержка законодательной инициативы среди народных депутатов есть.
Мобилизация в Украине - что известно
Как сообщал Главред, 6 мая Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Отныне предусмотрено отражение в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке.
Командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, это реалии с которыми, возможно, придется столкнуться.
Кроме того, Кабинет Министров Украины 4 апреля 2025 года принял изменения в законодательство относительно новых правил мобилизации, касающихся студентов и преподавателей.
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Кто такой Александр Федиенко?
Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.
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