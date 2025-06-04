Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

Мария Николишин
4 июня 2025, 13:19
300
Поддержка законопроекта среди народных депутатов есть.
Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект
Служба в ВСУ по контракту / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Рада может рассмотреть законопроект о службе по контракту лиц 60+
  • Сейчас законопроект должен пройти соответствующие юридические процедуры

В Верховной Раде в ближайшее время могут рассмотреть закнопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Укринформ.

По его словам, комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законодательную инициативу №13229.

видео дня

Федиенко отметил, что перед вынесением в зал на голосование проект закона должен пройти соответствующие юридические процедуры, должны быть предоставлены выводы профильных министерств.

"В принципе, если мы получили все эти соответствующие выводы и Главное юридическое управление предоставит соответствующее заключение, то законопроект попадет, я думаю, в ближайшее время в парламент", - подчеркнул он.

Федиенко также добавил, что поддержка законодательной инициативы среди народных депутатов есть.

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, 6 мая Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Отныне предусмотрено отражение в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке.

Командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, это реалии с которыми, возможно, придется столкнуться.

Кроме того, Кабинет Министров Украины 4 апреля 2025 года принял изменения в законодательство относительно новых правил мобилизации, касающихся студентов и преподавателей.

Читайте также:

Кто такой Александр Федиенко?

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Верховная Рада законопроект новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

14:07Война
Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

13:19Украина
Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

12:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

Китайский гороскоп на сегодня 4 июня: Лошадям - злость, Драконам - потери

Китайский гороскоп на сегодня 4 июня: Лошадям - злость, Драконам - потери

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

Последние новости

14:15

Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах

14:10

Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении

14:07

Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

14:03

Проблема серьезная: почему на плодовых деревьях краснеют листьяВидео

14:00

"Становится ярче и лучше": Меган Маркл показала лицо дочери от принца Гарри

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
13:19

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

12:53

Призраки на украинской банкноте: что скрывают 50 гривен

12:48

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

12:25

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

Реклама
12:23

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

12:21

Социальный взрыв в РФ близко: полковник ВСУ назвал сценарий окончания войны

12:13

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

12:13

"Бесхребетная политика": экс-дипломат РФ раскритиковал Запад из-за войны в УкраинеВидео

12:06

РФ может ударить по Украине мощным оружием: СМИ обнародовали четыре сценария

12:00

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая - Борис Бондарев

11:37

Ядерная угроза: в ЦПД сказали, кому действительно навредят "страшилки" Путина

11:20

Цены упали уже на 38%: в Украине резко дешевеет популярный продукт

11:16

3 знака зодиака должны обратить внимание на плохие предзнаменования в июне

10:56

Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

10:53

Взорвалось там, где надо: Плетенчук указал на важный результат операции в Крыму

Реклама
10:44

Будет ли топливный кризис и рост цен на бензин: эксперт дал прогноз до конца лета

10:43

Купил доллары и остался в минусе: как не "прогореть" на валютных курсах

10:40

Принц Гарри готовит новый удар по королю Чарльзу

10:26

Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Девам - новая страсть, Стрельцам - не бояться

09:57

Путин заинтересован: в ISW рассказали, чего хочет достичь РФ во время переговоров

09:45

Новый пакет санкций США против РФ готов: Келлог раскрыл его суть

09:33

Пенсия некоторых украинцев весомо вырастет: кому и когда добавят сотни гривен

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

09:17

Владимир Бражко впервые публично обратился к Даше Квитковой - причина

08:56

"Прогресс" на переговорах: в Турции сказали, когда состоится встреча Зеленского и Путина

08:41

Коммуналка в Украине подскочит втрое: кого ждут новые счета

08:13

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

"Все плохо идет": Елена Зеленская сделала признание о проблемах

08:10

Как работа СБУ по РФ изменит ситуацию на фронте?мнение

07:33

Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Сумщине - DeepState

07:10

Какая вещь лишняя: только самый умный догадается за 5 секунд

07:03

Комбинированная атака РФ на Харьков: вспыхнули пожары, есть пострадавшийВидео

06:10

Про ночной налёт Shahed-136 на Одессу и не толькомнение

06:00

"Мы немного говорим": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в Крыму

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении котенка за 17 секунд

Реклама
05:23

Как защититься от насекомых: рецепт домашнего чудо-средства из корицы

04:55

Что увидели первым на картинке: тест раскроет скрытые стороны вашего "я"

04:36

Гороскоп на завтра 5 июня: Близнецам - удовольствие, Весам - захватывающая новость

04:15

Почему Путин саботирует сделку с Трампом: Олещук назвал истинное желание диктатора

03:30

На какой скорости срабатывают подушки безопасности в авто: ответ удивит многих

02:45

Чем "вдача" отличается от "удачі": лишь единицы знают правильный ответВидео

02:26

Почему Россия не имеет отношения к Киевской Руси - историк раскрыл малоизвестный факт

01:34

НАТО хочет пересчитать оборонные расходы: как это повлияет на финансовую поддержку Украины

01:30

Мамина харизма: как выглядит непубличная и самая младшая дочь Умы Турман

00:44

Ведущая 1+1 рассказала о страхе не иметь детей, и почему скрывает мужа

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять