'Не медлите': Минобороны сделало важное заявление о ВВК для ограниченно годных

Направление можно получить онлайн через Резерв+ или лично в ТЦК и СП.

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Минобороны назвало последний срок повторного прохождения ВВК / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

До 5 июня 2025 года все ограниченно годные к службе должны обязательно повторно пройти ВВК

Это касается лиц, получивших такой статус до 4 мая 2024 года

После прохождения комиссии будет новое решение

До 5 июня 2025 года все, кто имеет статус ограниченно годного к военной службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

Речь идет о лицах, которые до 4 мая 2024 года получили решение об ограниченной годности. Направление на ВВК можно получить:

видео дня

онлайн - через приложение Резерв+;

лично - обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Крайний срок - 5 июня 2025 года. Не медлите - процедура обязательна по закону", - отметили в Минобороны.

После прохождения комиссии в медицинском учреждении будет принято новое решение: лицо признается либо годным, либо непригодным к службе.

Степени пригодности / Инфографика: Главред

ВВК в Украине - последние новости

Напомним, в феврале заместитель руководителя ОП Ирина Верещук сообщила, что для ВВК заработают электронные очереди - пока в тестовом режиме. Главная цель новации - сократить очереди и ускорить прохождение ВВК.

Реформа ВВК в Украине будет проходить в два этапа, заявил министр обороны Рустем Умеров. До 28 февраля введут электронные направления, а до осени 2025 года - отделят медицинские и админданные, что позволит проходить ВВК без территориальной привязки.

Как сообщал Главред, Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию. Данные об инвалидности автоматически будут вноситься в реестр военнообязанных через электронный кабинет. Также упрощено подтверждение инвалидности - теперь можно подавать заверенную копию медицинского заключения, без оригинала.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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