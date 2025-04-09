'Не медлите': Минобороны сделало важное заявление о ВВК для ограниченно годных

Главное:
- До 5 июня 2025 года все ограниченно годные к службе должны обязательно повторно пройти ВВК
- Это касается лиц, получивших такой статус до 4 мая 2024 года
- После прохождения комиссии будет новое решение
До 5 июня 2025 года все, кто имеет статус ограниченно годного к военной службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.
Речь идет о лицах, которые до 4 мая 2024 года получили решение об ограниченной годности. Направление на ВВК можно получить:
- онлайн - через приложение Резерв+;
- лично - обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
"Крайний срок - 5 июня 2025 года. Не медлите - процедура обязательна по закону", - отметили в Минобороны.
После прохождения комиссии в медицинском учреждении будет принято новое решение: лицо признается либо годным, либо непригодным к службе.
ВВК в Украине - последние новости
Напомним, в феврале заместитель руководителя ОП Ирина Верещук сообщила, что для ВВК заработают электронные очереди - пока в тестовом режиме. Главная цель новации - сократить очереди и ускорить прохождение ВВК.
Реформа ВВК в Украине будет проходить в два этапа, заявил министр обороны Рустем Умеров. До 28 февраля введут электронные направления, а до осени 2025 года - отделят медицинские и админданные, что позволит проходить ВВК без территориальной привязки.
Как сообщал Главред, Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию. Данные об инвалидности автоматически будут вноситься в реестр военнообязанных через электронный кабинет. Также упрощено подтверждение инвалидности - теперь можно подавать заверенную копию медицинского заключения, без оригинала.
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Что такое Министерство обороны Украины?
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
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