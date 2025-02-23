Умеров рассказал, как будет проходить реформа ВВК: "Она будет удобной"

Реформа ВВК позволит проходить медкомиссию без территориальной привязки, говорит Умеров.

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Умеров рассказал, как будет проходить реформа ВВК / коллаж: Главред, фото: скриншот Офіс Президента України

Что сказал Умеров:

Реформа будет проходить в два этапа

Каждая поездка в Рамштайн дает возможность получить оружие

Реформа военно-врачебной комиссии (ВВК) будет проходить в два этапа. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2025" в Киеве в воскресенье.

"Сейчас у нас будет реформа ВВК, она будет проходить в два этапа. Она будет удобной, первый этап будет до 28 февраля - будет электронное направление на ВВК. Далее - второй этап до осени 2025 года, это будет разделение между медицинскими и административными данными, которое позволит вам проходить ВВК без территориальной привязки", - сказал он. видео дня

Отдельно министр подчеркнул важность продолжения формата "Рамштайн", объединяющего более 50 стран.

"Работаем каждый день, каждую неделю, каждый месяц, онлайн, офлайн с партнерами для того, чтобы увеличить наши возможности. Каждая поездка в Рамштайн дает нам возможность получить оружие, деньги", - заявил Умеров.

ВВК в Украине - последние новости

Напомним, срок прохождения ВВК для ограниченно годных продлили до 5 июня. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что повестки на ВВК не выдаются - военнообязанные должны самостоятельно обратиться в ТЦК или воспользоваться приложением "Резерв+".

Кабинет министров Украины принял решение запретить направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию (ВВК). Также упрощена процедура подтверждения инвалидности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как сообщал Главред, заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила, что военно-врачебные комиссии (ВВК) вскоре начнут использовать электронные очереди, пока в тестовом режиме. Главная цель - сократить очереди и ускорить процесс прохождения комиссий.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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