Кабмин запретил направление на ВВК одной категории украинцев: новые правила

Кратко:
- Лица с инвалидностью не будут проходить ВВК
- Данные об инвалидности будут вносить в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов
- Упрощена процедура подтверждения инвалидности
Кабинет министров Украины принял решение запретить направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию (ВВК). Также упрощена процедура подтверждения инвалидности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласно решению, данные о наличии у человека инвалидности теперь будут автоматически включаться в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов по запросу лица через электронный кабинет призывника. Сведения об инвалидности будут отображаться в военно-учетном документе.
"Установлен запрет направления лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", - написал Мельничук.
Кроме того, упрощена процедура подтверждения инвалидности. Теперь вместо оригиналов документов можно подавать заверенную копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Заверить копию может орган соцзащиты, учреждение здравоохранения, орган Пенсионного фонда Украины или нотариус.
ВВК в Украине - последние новости
Напомним, срок прохождения ВВК для ограниченно годных продлили до 5 июня. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что повестки на ВВК не выдаются - военнообязанные должны самостоятельно обратиться в ТЦК или воспользоваться приложением "Резерв+".
Также территориальные центры комплектования не будут применять штрафы и не будут объявлять в розыск лиц, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля, сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.
Как сообщал Главред, заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила, что военно-врачебные комиссии (ВВК) вскоре начнут использовать электронные очереди, пока в тестовом режиме. Главная цель - сократить очереди и ускорить процесс прохождения комиссий.
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Кто такой Тарас Мельничук?
Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.
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