В Украине готовят изменения в процедуру ВВК: что предполагается

В Украине анонсировали появление электронных очередей для прохождения ВВК военнообязанным и военным, что позволит сократить очереди, отметила Верещук.

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В Украине готовят изменения в процедуру ВВК / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказала Верещук:

В Украине продолжается реформа МСЭК-ВЛК

В тестовом режиме заработает электронная очередь на ВВК

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук объявила о введении электронных очередей для прохождения военно-врачебных комиссий. Об этом она сообщила в Telegram по итогам межведомственной рабочей встречи по реформе МСЭК-ВВК.

"Сегодня провели очередную межведомственную рабочую встречу по реформе ВВК. Вскоре ВВК начнут применять электронные очереди. Пока в тестовом режиме", - сообщила она. видео дня

Верещук отметила, что на этой неделе планирует лично посетить несколько военно-врачебных комиссий, чтобы пообщаться с людьми на местах.

Она подчеркнула, что главная цель реформы - существенно сократить очереди и ускорить процесс прохождения комиссий.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо решить проблему нехватки военнослужащих, снизив призывной возраст с 25 лет, чтобы обеспечить постоянную поддержку Запада, отмечает Bloomberg.

В то же время Зеленский подробнее рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев в возрасте 18-25 лет, сообщает УНИАН.

Во время мобилизации мужчины, которые не явились в ТЦК по повестке, не стали на воинский учет или уклоняются от прохождения ВВК или призыва, могут быть объявлены в розыск. Военкоматы фиксируют такие нарушения и передают информацию в полицию для дальнейших мер, объясняют юристы.

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Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

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