В Украине готовят изменения в процедуру ВВК: что предполагается

О чем сказала Верещук:
- В Украине продолжается реформа МСЭК-ВЛК
- В тестовом режиме заработает электронная очередь на ВВК
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук объявила о введении электронных очередей для прохождения военно-врачебных комиссий. Об этом она сообщила в Telegram по итогам межведомственной рабочей встречи по реформе МСЭК-ВВК.
"Сегодня провели очередную межведомственную рабочую встречу по реформе ВВК. Вскоре ВВК начнут применять электронные очереди. Пока в тестовом режиме", - сообщила она.видео дня
Верещук отметила, что на этой неделе планирует лично посетить несколько военно-врачебных комиссий, чтобы пообщаться с людьми на местах.
Она подчеркнула, что главная цель реформы - существенно сократить очереди и ускорить процесс прохождения комиссий.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо решить проблему нехватки военнослужащих, снизив призывной возраст с 25 лет, чтобы обеспечить постоянную поддержку Запада, отмечает Bloomberg.
В то же время Зеленский подробнее рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев в возрасте 18-25 лет, сообщает УНИАН.
Во время мобилизации мужчины, которые не явились в ТЦК по повестке, не стали на воинский учет или уклоняются от прохождения ВВК или призыва, могут быть объявлены в розыск. Военкоматы фиксируют такие нарушения и передают информацию в полицию для дальнейших мер, объясняют юристы.
Другие новости:
- Украина "перепродает оружие США": в МИД жестко ответили на домыслы Карлсона
- "Война скоро будет закончена": Трамп отправил министра финансов в Украину
- В Украину вернется снег, но мороз ослабеет: названа дата потепления
Кто такая Ирина Верещук
Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021).
Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред