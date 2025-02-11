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Украина "перепродает оружие США": в МИД жестко ответили на домыслы Карлсона

Алексей Тесля
11 февраля 2025, 19:45
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Ни одна из американских инспекций не выявила никаких злоупотреблений, заявил Георгий Тихий.
Тихий, Карлсон
Георгий Тихий прокомментировал заявления Такера Карлсона / Коллаж: Главред, фото: МИД, скриншот

Главное:

  • Каждую единицу техники, которую получает Украина, тщательно отслеживают
  • Ни одна из американских инспекций не выявила никаких злоупотреблений

В МИД Украины опровергли заявление американского пропагандиста Такера Карлсона о том, что Украина якобы перепродает оружие, которое США предоставляют в качестве военной помощи, мексиканским наркокартелям.

Как подчеркнул спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X, каждую единицу военной техники, которую получает Украина, "реально отслеживают" и контролируют "независимые механизмы".

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Именно поэтому ни одна из американских инспекций не выявила никаких злоупотреблений, добавил спикер МИД Украины.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации заявили, что эта информация не соответствует действительности и назвали ее "старым фейком", который россияне распространяли еще в 2022 году.

Скандальное заявление Карлсона

Накануне американский журналист Такер Карлсон, известный своими высказываниями, которые фактически ретранслируют российскую пропаганду, заявил, что Украина якобы перепродает оружие, которое получает от США, мексиканским картелям.

"Мы посылаем это оружие в Украину на миллиарды, сотни миллиардов долларов, его воруют, а потом перепродают нашим врагам", - сказал Карлсон.

Подтверждений своим словам он предоставить не смог, однако заверил, что американские спецслужбы об этом знают, а ЦРУ даже получает от этого прибыль.

Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Он утверждает, что бывший госсекретарь Блинкен якобы был главным инициатором покушения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский смачно припечатал Путина. Переговоры с РФ о завершении войны можно вести с позиции силы, уверен Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, Карлсон заявил, что его команда на протяжении года пыталась провести интервью с Владимиром Зеленским. Он утверждает, что переговоры были сорваны американским правительством и посольством США в Киеве.

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Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса "Tucker Carlson Network".

Карлсон считается одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.

В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки.

Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист и выступает против участия США в международных конфликтах.

24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона. Решение принял лично медиамагнат Руперт Мердок - владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News.

Такер Карлсон - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия.

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