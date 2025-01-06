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"Стоит с голым задом": Зеленский смачно припечатал Путина

Алексей Тесля
6 января 2025, 02:30
42
Переговоры с РФ о завершении войны можно вести с позиции силы, уверен Владимир Зеленский.
'Стоит с голым задом': Зеленский смачно припечатал Путина
/ Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

Главное:

  • Путин слишком далек от цивилизованного мира
  • Переговоры с РФ можно вести с позиции силы

Диктатор РФ Владимир Путин слишком далек от цивилизованного мира, о чем говорит его интервью Такеру Карлсону, в котором он ударился в историю древних племен, заявил президент Владимир Зеленский.

"Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голым задом и рассказывает о племенах!.. Всем кажется, вот сейчас мы их подружим. Как вы можете? При чем здесь "подружим"? Он (Путин, - ред.) другой. Он просто другой. Перед вами стоит мамонт", – подчеркнул он в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

видео дня

Президент убежден в том, что переговоры с Путиным о завершении войны можно вести с позиции силы с целью принуждения РФ к миру.

Глава государства также сравнил Путина с Волан-де-Мортом — персонажем серии книг о Гарри Поттере, антигероем, имени которого нельзя произносить.

Вместе с тем звучат голоса о том, что Путину вместо изоляции "предлагают выходить на свет, субъектизоваться", добавил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что в переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай. Идею Дональда Трампа по привлечению Китая в Белом доме не считают безумной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина находится в процессе, когда нужно принять крайне важное решение - продолжать войну или вести переговоры о мире. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины, сообщал Главред.

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Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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