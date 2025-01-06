'Стоит с голым задом': Зеленский смачно припечатал Путина

Переговоры с РФ о завершении войны можно вести с позиции силы, уверен Владимир Зеленский.

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Путин слишком далек от цивилизованного мира

Переговоры с РФ можно вести с позиции силы

Диктатор РФ Владимир Путин слишком далек от цивилизованного мира, о чем говорит его интервью Такеру Карлсону, в котором он ударился в историю древних племен, заявил президент Владимир Зеленский.

"Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот стоит с голым задом и рассказывает о племенах!.. Всем кажется, вот сейчас мы их подружим. Как вы можете? При чем здесь "подружим"? Он (Путин, - ред.) другой. Он просто другой. Перед вами стоит мамонт", – подчеркнул он в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Президент убежден в том, что переговоры с Путиным о завершении войны можно вести с позиции силы с целью принуждения РФ к миру.

Глава государства также сравнил Путина с Волан-де-Мортом — персонажем серии книг о Гарри Поттере, антигероем, имени которого нельзя произносить.

Вместе с тем звучат голоса о том, что Путину вместо изоляции "предлагают выходить на свет, субъектизоваться", добавил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что в переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай. Идею Дональда Трампа по привлечению Китая в Белом доме не считают безумной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина находится в процессе, когда нужно принять крайне важное решение - продолжать войну или вести переговоры о мире. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины, сообщал Главред.

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