В переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай, но есть нюанс - Салливан

Что сказал Салливан:
- Китай может присоединиться к установлению справедливого мира в Украине
- США не видят Китай в роли доминирующего посредника
В США рассматривают вариант привлечения Китая к усилиям по установлению мира между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом, как сообщает "Голос Америки", заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Таким образом он прокомментировал недавнее заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о привлечении китайских властей к выработке условий справедливого мира в Украине.
Салливан считает, что идею Трампа нельзя назвать безумной, но при этом не может идти речь о том, что Китай будет диктовать условия Украине, или же иметь доминирующую роль посредника на европейской арене.
Представитель Белого дома также вспомнил, что сама Украина была заинтересована в привлечении Китая к мирным переговорам, однако Пекин тогда обеспокоил своими предложениями об отмене санкций против РФ.
"Поэтому возникает вопрос, каким образом они могут присоединиться - как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", - добавил он.
Мирные переговоры Украины и России - что известно
Напомним, Главред писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россию нужно принуждать к мирным переговорам, а не Украину.
Накануне также представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова неожиданно заявила, что Кремль заинтересован в том, чтобы привлечь Беларусь к возможным переговорам вокруг Украины.
Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.
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Кто такой Джейк Салливан
Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.
23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.
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