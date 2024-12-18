В переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай, но есть нюанс - Салливан

Идею Трампа по привлечению Китая в Белом доме не считают безумной.

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Китай может оказать помощь в мирном урегулировании войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Салливан:

Китай может присоединиться к установлению справедливого мира в Украине

США не видят Китай в роли доминирующего посредника

В США рассматривают вариант привлечения Китая к усилиям по установлению мира между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом, как сообщает "Голос Америки", заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о привлечении китайских властей к выработке условий справедливого мира в Украине.

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Салливан считает, что идею Трампа нельзя назвать безумной, но при этом не может идти речь о том, что Китай будет диктовать условия Украине, или же иметь доминирующую роль посредника на европейской арене.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Представитель Белого дома также вспомнил, что сама Украина была заинтересована в привлечении Китая к мирным переговорам, однако Пекин тогда обеспокоил своими предложениями об отмене санкций против РФ.

"Поэтому возникает вопрос, каким образом они могут присоединиться - как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", - добавил он.

Мирные переговоры Украины и России - что известно

Напомним, Главред писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россию нужно принуждать к мирным переговорам, а не Украину.

Накануне также представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова неожиданно заявила, что Кремль заинтересован в том, чтобы привлечь Беларусь к возможным переговорам вокруг Украины.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сообщил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.

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Кто такой Джейк Салливан Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года. 23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

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