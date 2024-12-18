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Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

Руслана Заклинская
18 декабря 2024, 21:32
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В ДТЭК призвали использовать электроэнергию экономно для сохранения стабильности.
Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать
Графики отключений электроэнергии не будут применять 19 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

  • 19 декабря отключения электроэнергии не запланированы

  • Энергетики призывают украинцев экономно использовать электроэнергию

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В четверг, 19 декабря, графики отключений электроэнергии не будут применять. Все бытовые потребители в Украине будут иметь бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщили в ДТЭК.

"Есть отличная новость! Укрэнерго сообщило, что на 18 декабря стабилизационных отключений не запланировано", - говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК призвали украинцев ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Чтобы ситуация оставалась стабильной и не пришлось возвращать отключения, электроэнергию следует использовать экономно.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко подтвердил, что в четверг в Украине отключений света не запланировано.

"Еще один день завтра будет без отключений света", - сообщил он.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, отключения электроэнергии для населения перестали применять с 17 декабря.

Перед этим "Укрэнерго" сообщило, что 18 декабря графики будут действовать с 07:00 до 20:00 и свет будут выключать в объеме полуочереди. Однако затем действие графиков отменили.

Как сообщал Главред, с 16 декабря начали действовать унифицированные графики стабилизационных отключений. Графики разделили потребителей на подочереди с 30-минутными интервалами, а между отключениями света теперь должно быть не менее 3,5 часов со светом.

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Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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