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Минимум 3,5 часа со светом между отключениями: в Украине вводят совсем другие графики

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2024, 12:24
374
Уже с 16 декабря в Украине будут действовать унифицированные графики стабилизационных отключений.
гаснет свет
Новые графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

  • С 16 декабря будут действовать унифицированные графики стабилизационных отключений
  • Группы отключения света будут поделены на подгруппы
  • Часов со светом между отключениями будет больше

В Украине меняются графики отключения света. Уже с понедельника, 16 декабря начнут действовать унифицированные графики стабилизационных отключений. Об этом сообщает ДТЭК.

Такие графики будут одинаковыми для всех регионов.

видео дня

Отмечается, что это позволит более громко управлять энергосистемой и отключать меньшее количество потребителей.

Что изменится

Каждая очередь будет разделена на две подочереди. График отключений будут разбивать на 30-минутные интервалы. Это позволит увеличить количество часов со светом. Теперь между отключениями света будет минимум 3,5 часа со светом. Ситуация может измениться только в случае аварий в сети.

Смотрите видео о новых графиках отключения света:

отключение света
Новые графики отключения света / фото: скриншот

"Унифицированный национальный график позволит исправить ситуацию, когда при одинаковом применению ограничений некоторые области были со светом больше, а другие - меньше. Однако стоит понимать, в стране значительно повреждены магистральные подстанции, которые передают электроэнергию от одной части страны в другую, поэтому в некоторые регионы электроэнергию просто невозможно доставить", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине - последние новости

6 декабря стало известно о том, что ситуация в энергосистеме улучшается, а света станет больше. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что три действующие атомные электростанции Украины почти полностью восстановили производство электроэнергии после того, как недавно его резко сократили в качестве меры предосторожности из-за атак на энергосистему страны.

Отмечается, что на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС - девять реакторов, восемь из которых сейчас работают, а один находится в режиме остановки.

Главред также сообщал о том, что уже с января 2025 года изменится принцип отключения света. Сейчас новая методика формирования графиков находится в стадии разработки. С нового года Украину могут поделить на несколько зон, а свет будут выключать не только по очередям, но и по очереди.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев озвучил неутешительный прогноз для крупных городов. Он отметил, что в случае повреждения энергетической инфраструктуры украинские города могут оказаться без электричества. Он добавляет, если среднесуточная температура воздуха опустится до -10°C, тогда отключения электроэнергии будут длиться по 10-12 часов в сутки.

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Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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