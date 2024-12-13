График отключения света на 14 декабря: ограничения будут действовать значительно дольше

Вы узнаете:
- В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света
- В объеме скольких очередей будут выключать свет 14 декабря
- Почему введены ограничения
В Украине в течение всех суток в субботу, 14 декабря, будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.
Для промышленности и бизнеса графики будут введены с 00:00 до 24:00.
Для бытовых потребителей будут действовать графики отключения света с такими объемами ограничений:
- 00:00 - 13:00 - одна очередь;
- 13:00 - 17:00 - две очереди;
- 17:00 - 22:00 - одна очередь.
"Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что время применения и объемы ограничений могут измениться в течение суток. Энергетики советуют не включать несколько мощных приборов сразу после включения света.
Россия атаковала Украину - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря РФ подняла в небо бомбардировщики. Речь шла о Ту-95МС и МиГ-31К. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и предупредили о риске ракетного удара.
Впоследствии появились сообщения, что под Киевом слышны взрывы, там работают силы ПВО. Кроме этого, в Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытие из-за ракетной опасности.
В связи с атакой России на энергоструктуру министр энергетики Галущенко сообщил, что отключений света будет больше. В то же время, по его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
Таким образом в Украине применены три очереди отключений света из шести. Директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, где действуют новые графики.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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