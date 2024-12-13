График отключения света на 14 декабря: ограничения будут действовать значительно дольше

Графики отключения света будут введены в объеме одной и двух очередей.

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График отключения света на 14 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света

В объеме скольких очередей будут выключать свет 14 декабря

Почему введены ограничения

В Украине в течение всех суток в субботу, 14 декабря, будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Для промышленности и бизнеса графики будут введены с 00:00 до 24:00.

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Для бытовых потребителей будут действовать графики отключения света с такими объемами ограничений:

00:00 - 13:00 - одна очередь;

13:00 - 17:00 - две очереди;

17:00 - 22:00 - одна очередь.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что время применения и объемы ограничений могут измениться в течение суток. Энергетики советуют не включать несколько мощных приборов сразу после включения света.

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Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря РФ подняла в небо бомбардировщики. Речь шла о Ту-95МС и МиГ-31К. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и предупредили о риске ракетного удара.

Впоследствии появились сообщения, что под Киевом слышны взрывы, там работают силы ПВО. Кроме этого, в Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытие из-за ракетной опасности.

В связи с атакой России на энергоструктуру министр энергетики Галущенко сообщил, что отключений света будет больше. В то же время, по его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Таким образом в Украине применены три очереди отключений света из шести. Директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, где действуют новые графики.

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