Много ракет на столицу: под Киевом слышны взрывы, работают силы ПВО

Кратко:
- В Украине - тревога из-за массированной атаки РФ
- Взрывы прогремели на Киевщине, работает ПВО
В пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Вся страна - под массированной ракетной атакой РФ.
В 07:13 в Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытия из-за ракетной опасности.
По данным мониторинговых каналов, очень много ракет летели в сторону Киева и области.
В 07:52 стало известно, что ракеты, летевшие в сторону столицы, сменили курс на запад Украины.
"Основная часть ракет (больше 30 ракет) летит южнее Белой Церкви западным курсом, то есть на пересечении Житомирской и Винницкой областей курсом западным", - сообщает "Николаевский ванек".
Тем временем жители столицы прячутся в метро.
Смотрите видео - Киевляне прячутся в метро во время ракетной атаки:
08:01 В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы ПВО.
"Жители Киевской области! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.
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Ракетный удар по Украине 13 декабря 2024 - что известно
В ночь на 13 декабря страна-агрессор Россия подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома Оленья. Также сообщалось об угрозе со стороны Черноморского флота РФ.
Около семи часов утра стало известно о пусках ракет и взлете МиГ-31К — носителе сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.
Сообщалось, что до 14 групп крылатых ракет "Калибр" двигаются от Херсонщины до Черкасской области.
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Как сообщал Главред, 11 декабря в Пентагоне предупредили, что Россия может вновь ударить "Орешником" по Украине "в ближайшие дни". Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх не уточнила подробностей о возможной цели атаки.
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