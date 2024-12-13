Много ракет на столицу: под Киевом слышны взрывы, работают силы ПВО

Более 30 ракет пролетели южнее Белой Церкви западным курсом, сообщают мониторы.

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По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине - тревога из-за массированной атаки РФ

Взрывы прогремели на Киевщине, работает ПВО

В пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Вся страна - под массированной ракетной атакой РФ.

В 07:13 в Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытия из-за ракетной опасности.

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По данным мониторинговых каналов, очень много ракет летели в сторону Киева и области.

В 07:52 стало известно, что ракеты, летевшие в сторону столицы, сменили курс на запад Украины.

"Основная часть ракет (больше 30 ракет) летит южнее Белой Церкви западным курсом, то есть на пересечении Житомирской и Винницкой областей курсом западным", - сообщает "Николаевский ванек".

Ракеты сменили курс с Киева на Запад Украины

Тем временем жители столицы прячутся в метро.

Киевляне прячутся в метро во время воздушной тревоги / скриншот

Смотрите видео - Киевляне прячутся в метро во время ракетной атаки:

08:01 В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

"Жители Киевской области! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 13 декабря 2024 - что известно

В ночь на 13 декабря страна-агрессор Россия подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома Оленья. Также сообщалось об угрозе со стороны Черноморского флота РФ.

Около семи часов утра стало известно о пусках ракет и взлете МиГ-31К — носителе сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

Сообщалось, что до 14 групп крылатых ракет "Калибр" двигаются от Херсонщины до Черкасской области.

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как сообщал Главред, 11 декабря в Пентагоне предупредили, что Россия может вновь ударить "Орешником" по Украине "в ближайшие дни". Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх не уточнила подробностей о возможной цели атаки.

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