Выдохнуть с облегчением: Укрэнерго изменило решение - свет не будут выключать

В Укрэнерго обновили информацию по отключениям.

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Свет завтра не будут выключать снова по всей Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем сказали в Укрэнерго:

Отключения на завтра отменяются для бытовых потребителей

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно

В среду, 18 декабря почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей не запланированы.

Об этом Укрэнерго сообщило в Фейсбуке.

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"Завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

Очереди отключений - значение / Инфографика: Главред

Как говорится в сообщении компании, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 среды.

Кроме этого, граждан призывают экономно потреблять электроэнергию с 08:00 до 20:00.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как писал Главред, в Укрэнерго сначала рассказали, что 18 декабря графики отключения света возвращаются. Однако теперь обновили информацию.

Также стало известно, что в Украине вводят совсем другие графики. Отмечается, что группы отключения света будут разделены на подгруппы.

Кроме этого объяснялось, как изменится принцип отключения света в январе.

С 2025 года все области могут разделить на несколько зон, а отключения будут по определенным очередям в одинаковое время.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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