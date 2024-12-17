Выдохнуть с облегчением: Укрэнерго изменило решение - свет не будут выключать

О чем сказали в Укрэнерго:
- Отключения на завтра отменяются для бытовых потребителей
- Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно
В среду, 18 декабря почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей не запланированы.
Об этом Укрэнерго сообщило в Фейсбуке.
"Завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении компании, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 среды.
Кроме этого, граждан призывают экономно потреблять электроэнергию с 08:00 до 20:00.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, как писал Главред, в Укрэнерго сначала рассказали, что 18 декабря графики отключения света возвращаются. Однако теперь обновили информацию.
Также стало известно, что в Украине вводят совсем другие графики. Отмечается, что группы отключения света будут разделены на подгруппы.
Кроме этого объяснялось, как изменится принцип отключения света в январе.
С 2025 года все области могут разделить на несколько зон, а отключения будут по определенным очередям в одинаковое время.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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