Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

КНДР получает плату за отправку своих военных для участия в боевых действиях.

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Как Россия потратила $6 миллиардов / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Вкратце:

Ким Чен Ын поддерживает войну в Украине

Сколько зарабатывает КНДР на помощи России

Россия потратила до $6 миллиардов на приобретение оружия и привлечение северокорейских солдат, согласно исследованию Института иностранных исследований Хангук в Сеуле, о чем сообщает The New York Times.

Аналитики оценивают стоимость поставок северокорейского оружия в Россию в сумму от $1,72 млрд до $5,5 млрд. Расчеты проводились как наличными, так и в обмен на нефть и продовольствие.

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КНДР также получает плату за отправку своих военных для участия в боевых действиях.

​ НАТО и "Ось зла" / Инфографика: Главред

Согласно оценкам, Пхеньян может зарабатывать от $143 млн до $572 млн ежегодно, в зависимости от количества солдат (5000-20 000).

Уже известно, что около 11 тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область. За это Ким Чен Ын мог получить $315 млн только за этот контингент.

Сотрудничество КНДР и РФ в войне против Украины - что известно

Недавно СМИ раскрыли детали, что в обмен на участие в войне РФ передаст КНДР истребители. Кроме этого, Пхеньян может получить технологии для производства баллистики.

Как писал Главред, в ГУР также рассказали о новых поставках в РФ. В разведке отметили, что Россия использовала около 60 северокорейских ракет KN-23 для атак по Украине.

Однако, несмотря на всю поддержку от КНДР, как рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, РФ не жалеет северокорейцев. Командование оккупантов бросает их на "мясные штурмы".

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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