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Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана

Алексей Тесля
17 декабря 2024, 18:49
546
Украине нужны прямые отношения с США, без посредников, подчеркнул глава государства.
Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана
Владимир Зеленский прокомментировал заявления Виктора Орбана / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Главное:

  • Зеленский намерен напрямую общаться с Трампом
  • У Орбана отсутствуют рычаги влияния на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский намерен напрямую общаться с избранном президентом США Дональдом Трампом и заявляет об отсутствии необходимости иметь посредников для этого.

"Я общаюсь с президентом Трампом. У нас было несколько встреч, разговоров, посредников. В этом мне не нужны другие страны, разные политики, которые пиарятся на этом", – сказал он на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей во вторник.

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"И скажу прямо: и внутри нашей страны мне не нужны посредники", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что у него есть мандат доверия от народа Украины на такие переговоры с Трампом, однако пока требуется больше деталей и сейчас больше работают команда двух президентов.

"Это пока знакомство. Он (Трамп) не может отвечать на многие вещи с точки зрения юридических своих возможностей пока он не в Белом Доме, пока не было инаугурации нового президента Соединенных Штатов", – указал Зеленский.

По его словам, он рассчитывает на более тесные контакты после инаугурации нового президента США.

"Будем встречаться, и только после этого я смогу вам сказать, что из этого Плана Победы поддержано президентом Трампом. А что может не поддержано. А может он хочет добавить что-нибудь свое. Я очень верю и надеюсь, что он будет придавать силы нашему плану. Прибавлять силы в отношении между Украиной и США", – заявил президент.

Зеленский разнес "посредничество" Орбана

Он также убежден в том, что у премьера Венгрии Виктора Орбана отсутствуют рычаги влияния на президента России Владимира Путина, Украина также не нуждается и в его посредничестве в отношениях с США.

"Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул также, что Украине нужны прямые отношения с США, без посредников.

"Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там…" – не получится. Я его не пущу и таких, как он", – отметил Зеленский, уточнив, что речь идет именно о премьере Венгрии, а не о ее народе, который поддерживает Украину.

Ранее в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию". Орбан вряд ли хотел предложить реальную схему перемирия, скорее всего, это была мини-операция.

Напомним, премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.

Как сообщал Главред, Орбан заявил, что ранее тема мира не вызывала интереса среди европейских политиков, но сейчас ситуация изменилась. По его мнению, это стало возможным благодаря венгерскому председательству в Европейском Союзе.

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"Мирный план" Виктора Орбана

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Виктор Орбан
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