Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана

Украине нужны прямые отношения с США, без посредников, подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский прокомментировал заявления Виктора Орбана / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Зеленский намерен напрямую общаться с Трампом

У Орбана отсутствуют рычаги влияния на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский намерен напрямую общаться с избранном президентом США Дональдом Трампом и заявляет об отсутствии необходимости иметь посредников для этого.

"Я общаюсь с президентом Трампом. У нас было несколько встреч, разговоров, посредников. В этом мне не нужны другие страны, разные политики, которые пиарятся на этом", – сказал он на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей во вторник.

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"И скажу прямо: и внутри нашей страны мне не нужны посредники", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что у него есть мандат доверия от народа Украины на такие переговоры с Трампом, однако пока требуется больше деталей и сейчас больше работают команда двух президентов.

"Это пока знакомство. Он (Трамп) не может отвечать на многие вещи с точки зрения юридических своих возможностей пока он не в Белом Доме, пока не было инаугурации нового президента Соединенных Штатов", – указал Зеленский.

По его словам, он рассчитывает на более тесные контакты после инаугурации нового президента США.

"Будем встречаться, и только после этого я смогу вам сказать, что из этого Плана Победы поддержано президентом Трампом. А что может не поддержано. А может он хочет добавить что-нибудь свое. Я очень верю и надеюсь, что он будет придавать силы нашему плану. Прибавлять силы в отношении между Украиной и США", – заявил президент.

Зеленский разнес "посредничество" Орбана

Он также убежден в том, что у премьера Венгрии Виктора Орбана отсутствуют рычаги влияния на президента России Владимира Путина, Украина также не нуждается и в его посредничестве в отношениях с США.

"Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул также, что Украине нужны прямые отношения с США, без посредников.

"Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там…" – не получится. Я его не пущу и таких, как он", – отметил Зеленский, уточнив, что речь идет именно о премьере Венгрии, а не о ее народе, который поддерживает Украину.

Ранее в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию". Орбан вряд ли хотел предложить реальную схему перемирия, скорее всего, это была мини-операция.

Напомним, премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.

Как сообщал Главред, Орбан заявил, что ранее тема мира не вызывала интереса среди европейских политиков, но сейчас ситуация изменилась. По его мнению, это стало возможным благодаря венгерскому председательству в Европейском Союзе.

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