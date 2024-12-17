Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

Орбан вряд ли хотел предложить реальную схему перемирия, скорее всего, это была мини-операция.

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РФ не готова к реальному перемирию / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Что сказал Подоляк:

Венгрия хотела дескредитировать Украину

Россия не готова к перемирию

Орбан совершил "пиар-демарш"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил идею о "рождественском перемирии" между Украиной и страной-агрессором Россией. Однако советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что на самом деле венгерский политик такого предложения не делал.

В интервью Василию Голованову он заявил, что Орбан скорее провел информационную операцию, чтобы манипулировать общественным мнением и на самом деле ни о каком перемирии речь не шла.

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"Да и какие могут быть предложения? Что значит "рождественское прекращение огня", если Россия совершенно точно не будет этого делать. Она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться там на 100 метров, не считаясь с потерями", - подчеркнул он.

Подоляк говорит, что единственное в чем на самом деле заинтересована РФ - усиление ударов ракетами и дронами по Украине, в том числе для вывода из строя энергетической инфраструктуры.

Таким образом, подобные заявления к "пиар-демаршу" Орбана направлены на дискредитацию Украины, якобы она не готова к мирному урегулированию войны.

"В данном случае мы видим классическую информационную некую миниоперацию: "Смотрите, здесь все готовы к миру, кроме Украины. Бог с ним, что на них напали, что это их убивают и так далее. Пусть они все же остановятся, не оказывают сопротивление", - добавил Подоляк.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Предложение Орбана о перемирии между Украиной и Россией - что известно

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан предложил Украине и России так называемое "Рождественское перемирие" и добавил, что дискуссии о мирных переговорах Украины и РФ являются "самым большим достижением венгерского председательства в ЕС".

Главред писал, что после того как официальный Киев негативно воспринял такую идею венгерского политика, Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" и масштабного обмена пленными с Россией.

Зато в США Майк Волц, номинант Дональда Трампа на должность советника по национальной безопасности, выразил мнение, что мировое сообщество поддержало бы "рождественское перемирие" в Украине, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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