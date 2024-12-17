Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

Анна Косик
17 декабря 2024, 14:05
112
Орбан вряд ли хотел предложить реальную схему перемирия, скорее всего, это была мини-операция.
Подоляк, Орбан
РФ не готова к реальному перемирию / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Что сказал Подоляк:

  • Венгрия хотела дескредитировать Украину
  • Россия не готова к перемирию
  • Орбан совершил "пиар-демарш"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил идею о "рождественском перемирии" между Украиной и страной-агрессором Россией. Однако советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что на самом деле венгерский политик такого предложения не делал.

В интервью Василию Голованову он заявил, что Орбан скорее провел информационную операцию, чтобы манипулировать общественным мнением и на самом деле ни о каком перемирии речь не шла.

видео дня

"Да и какие могут быть предложения? Что значит "рождественское прекращение огня", если Россия совершенно точно не будет этого делать. Она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться там на 100 метров, не считаясь с потерями", - подчеркнул он.

Подоляк говорит, что единственное в чем на самом деле заинтересована РФ - усиление ударов ракетами и дронами по Украине, в том числе для вывода из строя энергетической инфраструктуры.

Таким образом, подобные заявления к "пиар-демаршу" Орбана направлены на дискредитацию Украины, якобы она не готова к мирному урегулированию войны.

"В данном случае мы видим классическую информационную некую миниоперацию: "Смотрите, здесь все готовы к миру, кроме Украины. Бог с ним, что на них напали, что это их убивают и так далее. Пусть они все же остановятся, не оказывают сопротивление", - добавил Подоляк.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Предложение Орбана о перемирии между Украиной и Россией - что известно

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан предложил Украине и России так называемое "Рождественское перемирие" и добавил, что дискуссии о мирных переговорах Украины и РФ являются "самым большим достижением венгерского председательства в ЕС".

Главред писал, что после того как официальный Киев негативно воспринял такую идею венгерского политика, Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" и масштабного обмена пленными с Россией.

Зато в США Майк Волц, номинант Дональда Трампа на должность советника по национальной безопасности, выразил мнение, что мировое сообщество поддержало бы "рождественское перемирие" в Украине, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте также:

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Михаил Подоляк Виктор Орбан новости Украины новости Венгрии
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

14:55Украина
Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

14:05Украина
Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

13:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Моль исчезнет раз и навсегда: невероятная народная хитрость от насекомых в шкафу

Моль исчезнет раз и навсегда: невероятная народная хитрость от насекомых в шкафу

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

15:00

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

14:55

Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

14:46

Будут ли отменять в Киеве на Новый год комендантский час: сказали в КГВА

14:42

"Должен быть остановлен": Зеленский назвал одну из самых больших угроз для Украины

14:31

Военные КНДР странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД объяснили причину

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
14:05

Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

13:18

Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

13:09

Три лучших рецепта удивительно вкусной кутьи: как правильно готовитьВидео

12:54

ВСУ перешли к обороне: Украина потеряла половину захваченных территорий на Курщине - СМИ

Реклама
12:32

Хватить 100 грамм: как избавиться от неприятного запаха в машинеВидео

12:07

В Украине будут производить японские пикапы – Минэкономики

12:06

Где в Украине потеплеет до +10: прогноз погоды на неделю

11:41

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Драконам - плохая репутация, Тиграм - испытания

11:38

Перебросит ли Путин военных КНДР на восток Украины: генерал предупредил об угрозе

11:34

Нардепа Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ: в чем причина - СМИ

11:22

Логистика ВСУ под угрозой: оккупанты получили новое задание на Донетчине - Петренко

10:51

Партизаны помешали наступлению россиян на Запорожскую область: детали

10:45

СМИ узнали, кто стоит за подрывом топ-генерала Кириллова в Москве

10:38

Экс-мужа Алсу застукали с лучшей подругой певицы: она оказалась под капельницей

10:31

3 знака зодиака, которые лучше всего покажут себя в политике

Реклама
10:30

"В каком я аду жила": Седокова в истерике вышла на связь после смерти бывшего мужа

10:26

К мирным переговорам надо принуждать не Украину: в Польше сделали важное заявление

10:14

Минус 4% солдат в одной атаке: в Forbes назвали потери корпуса КНДР на Курщине

10:04

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видеоВидео

10:03

Отправка войск КНДР в Украину: в США предупредили о возможной эскалации

09:38

Враг уничтожил некоторые укрепления ВСУ: украинские бойцы вынуждены отойти - детали

09:32

"Сломала жизнь парню": в РФ обвиняют Седокову в смерти бывшего мужа

09:32

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Оккупанты атакуют с разных сторон: в DeepState показали обновлённую карту

08:14

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

08:05

Дал приказ применять химоружие против ВСУ: в Москве подорвали генерала ВС РФ

07:25

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

06:59

Переговоры с РФ: у Байдена ответили на подход Трампа к завершению войны в Украине

06:37

Прогноз на 2025 год: Господь продолжает быть на нашей сторонемнение

06:00

Будет "трусить" почти 10 дней: Украина под атакой мощной магнитной бури

05:30

В Украине появится Дія.Карта: в чем ее особенность и как можно открыть

05:03

Как легко очистить расческу от волос: трихолог поделилась простым лайфхаком

04:50

Какой сегодня праздник 17 декабря 2024 года: почему в этот день нельзя опаздывать

04:30

Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

04:02

Угроза для крупных городов: тревожный прогноз нового удара "Орешником"

Реклама
03:32

Селедка под шубой уже в прошлом: Клопотенко поделился новым рецептом салата

03:00

Возможный штраф: в какой стране запрещено бросаться снежками - ответ удивит

02:36

Как правильно выбрать шапочку для бассейна: ее виды, для чего она нужна

02:00

"Просто прелесть": Альбина Джанабаева показала, как выглядит ее дочь от Меладзе

01:40

"Путин не хочет окончания войны, но готовится к этому": что задумали в Кремле

00:49

Россияне пытаются обойти Курахово: полковник СБУ раскрыл, удержат ли ВСУ город

00:27

"Мы не знали": в Минобороны удивили заявлением об издевательствах над военнымиВидео

16 декабря, понедельник
23:50

Зеленский должен быть готов к мирному соглашению с РФ: Трамп выдал неожиданное заявление

23:19

Украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана", есть жертвы - лейтенант ВСУ

22:49

"За все, что происходит": муж Ольги Сумской высказался о ее старшей дочери

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять