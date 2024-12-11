'До конца года': у Зеленского ответили на заявления Орбана о срыве 'перемирия'

Коротко:
- Орбан обвинил президента Украины в отказе от обмена пленными и прекращения огня на Рождество
- Советник Зеленского отреагировал на заявления премьер-министра Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся 11 декабря. Свое заявление Орбан обнародовал в среду вечером в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.
"В конце венгерского председательства в ЕС мы предприняли новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Украины Владимир Зеленский однозначно отверг и исключил это сегодня", - написал Орбан
После этого, советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии для издания "РБК-Украина" отметил, что Венгрия не предупреждала о каких-либо контактах на официальном уровне с российским режимом.
"Как и всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года", - сказал он.
Позиция Орбана по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который отметил, что Венгрия пытается помочь реализовать инициативу Дональда Трампа по установлению мира в Украине. Спикер МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что Украина способна самостоятельно вести диалог с командой новоизбранного президента США и не нуждается в посредниках в этом процессе.
Дональд Трамп после победы в выборах неоднократно обсуждал ситуацию российско-украинской войны с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как сообщает венгерская служба Радио Свобода, Орбан, возможно, планирует возобновить свои попытки выполнять роль "миротворца", передавая сообщения Владимиру Зеленскому, Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Источники отмечают, что после 5 ноября между Трампом и Орбаном состоялось несколько телефонных разговоров, значительная часть которых была посвящена войне в Украине.
2 июля Орбан посетил Украину, где провел встречу с Владимиром Зеленским, предложив прекращение огня как шаг к достижению мира.
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Кто такой Дмитрий Литвин?
Дмитрий Литвин - советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций, в прошлом - один из спичрайтеров с начала полномасштабной войны.
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