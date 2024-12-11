Евровидение-2025: кто попал в лонглист Национального отбора

В 2025 году произошло несколько легендарных возвращений в списки Нацотбора.

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Евровидение-2025 - лонглист участников Национального отбора-2025 / коллаж: Главред, фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Кратко:

20 конкурсантов представлены Суспільним Мовленням для участия в Нацотборе-2025

Из них пять артистов прежде уже были на отборе

11 ноября Суспільне представило официальный лонглист участников Национального отбора на Евровидение-2025. В список вошли 20 украинских артистов.

Из них 9 участников будут отобраны авторитетным жюри для финала, а 10-ый - путем онлайн-голосования. Десятка финалистов Нацотбора на Евровидение будет оглашена до 17 января, а уже 8 февраля станет известен победитель, который представит Украину на конкурсе.

Сегодня же Тина Кароль, как музыкальный продюсер Нацотбора-2025, представила публике артистов, которых считает "новой музыкальной витриной, главные черты которой - качество и актуальность". Список появился на официальном сайте Суспільного Мовлення.

Лонглист Нацотбора на Евровидение-2025:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

группа Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

группа MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

группа YAGODY

группа Ziferblat

Абие

группа ДК Энергетик

Маша Кондратенко

МУАЯД

Слухай Сашу

Влад Шериф

Стоит отметить, что в длинный список 2025-го года вошли четыре конкурсанта, которые смогли пробиться в лонглист Нацотбора и в 2024-ом. Это TESLENKO, KRYLATA, группа YAGODY и группа Ziferblat. Также в третий раз на Национальный отбор вернулся певец KHAYAT - прежде он уже пробовал свои силы в 2019 и 2020 годах.

Смотрите видеовизитки конкурсантов, которые вошли в лонглист Нацотбора на Евровидение-2025:

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