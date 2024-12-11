Евровидение-2025: кто попал в лонглист Национального отбора

Кратко:
- 20 конкурсантов представлены Суспільним Мовленням для участия в Нацотборе-2025
- Из них пять артистов прежде уже были на отборе
11 ноября Суспільне представило официальный лонглист участников Национального отбора на Евровидение-2025. В список вошли 20 украинских артистов.
Из них 9 участников будут отобраны авторитетным жюри для финала, а 10-ый - путем онлайн-голосования. Десятка финалистов Нацотбора на Евровидение будет оглашена до 17 января, а уже 8 февраля станет известен победитель, который представит Украину на конкурсе.
Сегодня же Тина Кароль, как музыкальный продюсер Нацотбора-2025, представила публике артистов, которых считает "новой музыкальной витриной, главные черты которой - качество и актуальность". Список появился на официальном сайте Суспільного Мовлення.
Лонглист Нацотбора на Евровидение-2025:
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIЇNKA
- группа Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- группа MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- группа YAGODY
- группа Ziferblat
- Абие
- группа ДК Энергетик
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- Слухай Сашу
- Влад Шериф
Стоит отметить, что в длинный список 2025-го года вошли четыре конкурсанта, которые смогли пробиться в лонглист Нацотбора и в 2024-ом. Это TESLENKO, KRYLATA, группа YAGODY и группа Ziferblat. Также в третий раз на Национальный отбор вернулся певец KHAYAT - прежде он уже пробовал свои силы в 2019 и 2020 годах.
Смотрите видеовизитки конкурсантов, которые вошли в лонглист Нацотбора на Евровидение-2025:
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