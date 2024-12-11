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Враг отказывается выполнять приказы на ключевом направлении: детали от ВСУ

Даяна Швец
11 декабря 2024, 20:00
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ВСУ удается формировать предпосылки для того, чтобы противника выбивать с выгодных для него позиций, которые он занял.
Путин, бунт
В РФ есть проблемы с дисциплиной в войсках / Коллаж: Главред, скриншот, Фото: Associated Press

Главное:

  • Пехота врага не хочет выполнять боевые задачи
  • На пути к Кругляковке у оккупантов серьезные потери
  • ВСУ удалось выбить агрессоров из Кругляковского леса

В последнее время ВСУ имеют определенные успехи на Харьковском направлении - недавно нашим воинам удалось закрепиться на новых рубежах. На руку играет также и то, что враг саботирует приказы командования.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телеканала FREEДОМ.

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"Некоторое время у противника были проблемы с дисциплиной в войсках: их бронегруппы, а также пехота отказывались выполнять боевые задачи. Как следствие появились у них в тыловых частях некоторые подразделения, это и "Ахмат", и другие, которые уполномочены физически влиять на представителей российских оккупационных войск: отказываешься выполнять боевую задачу - будешь расстрелян", - пояснил командир батальона.

Кроме этого, также Федоренко поделился обстановкой на Купянском направлении на трех участках фронта.

"Первое - это Кругляковка, куда противнику удалось заскочить, и сейчас он находится там во временных укрытиях. Это подвалы, погреба, и там, где удалось противнику подрыться в местности, покрытой хвойными зелеными насаждениями, а также в лесах. Для достижения этого результата противник привлек 100 единиц техники за определенный промежуток времени. Это происходило в разрезе полутора недель. Из этих 100 единиц легкобронированной техники, то есть танки, БМП, Силами обороны было уничтожено 90. А 10 оставили театр боевых действий в подбитом состоянии", - сообщил Федоренко.

Зайти в Кругляковку оккупантам не удалось, к тому же, как пояснил военный, они понесли серьезные потери.

"Приведу пример. В узкой посадке длиной 200 м, когда упали листья, мы насчитали 139 убитых тел оккупантов. Сколько их под завалами и как много этих посадок на пути к Кругляковке - посчитать такие потери у противника практически невозможно. Скажу так, очень большие", - отметил комбат.

Более того, российские оккупанты пытаются продавить Силы обороны Украины и вблизи населенного пункта Загрызово, однако также безрезультатно.

"Враг имел за последние периоды небольшие тактические результаты по нескольким позициям. Но Силам обороны уже сейчас удалось приостановить противника. То есть он не может расширить этот клин", - рассказал он.

Хорошей новостью является и то, что силами бригады оперативного назначения "Буревій" при поддержке бригады "Ахиллес" врага удалось выбить из Кругляковского леса.

"То есть мы говорим не только о том, что удается останавливать противника, мы говорим о том, что удается формировать предпосылки для того, чтобы противника выбивать с выгодных для него позиций, которые он занял", - обратил внимание Федоренко.

Однако российские войска все еще пытаются продвигаться в левобережный Купянск и Купянск-Узловой.

"Противник, несмотря на то, что использует все, что может - легкую броню, высокоманевренную технику, дороги в некоторых участках позволяют это делать, не имеет успеха. У них был временный успех, и это можно назвать, скорее, не успех, а как одно из проявлений "режима-камикадзе", когда они заскочили одним танком и двумя БМП в левобережный Купянск и, как следствие, вся техника была уничтожена Силами обороны, как и штурмовая пехота. Сдавшиеся были взяты в плен, - рассказал командир батальона.

Купянск Инфографика
​ Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

По словам Федоренко, российские войска пытаются выполнить свою задачу на этом очень тяжелом направлении, однако Силам обороны удается держать противника без потери позиций.

"В районе Двуречного противник зашел на правый берег реки Оскол. Отдельным группам противника под покровом тумана удалось перейти первый берег с двумя основными задачами. Первая - это инженерная разведка для того, чтобы понять, где потенциально можно найти переправу. Вот здесь уже речь идет о том, что противник пытался найти те места, где потенциально можно навести переправу, и это уже можно было считать полноценным форсированием. Но ему не удалось этого сделать и противник занял определенные позиции. Силы обороны вовремя определили, где находится противник, в каком количестве и за несколько дней полностью выбили российских оккупантов на левый берег. На сегодня Новомлинск полностью находится под контролем Сил обороны", - рассказал Федоренко.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на новых рубежах на Харьковщине. Кроме этого, стало известно, что у врага потери, а Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию.

Также в ВСУ рассказали о ходе боев возле Покровска. Стало известно, что Силы обороны пытаются восстановить позиции на Покровском направлении.

Кроме этого, в ВСУ раскрыли планы РФ по Запорожской области. Согласно тактике оккупантов, бронетехника, вероятно, будет привлечена в малом количестве, а с воздуха будет прикрытие авиацией и дронами.

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Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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