Перебрасывают штурмовые группы: в ВСУ раскрыли планы РФ по Запорожской области

Враг готовится к штурмам на двух направлениях.

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Россияне на Запорожском направлении, вероятно, будут атаковать малыми группами - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Главное из заявления Волошина:

РФ готовит штурмы в Запорожской области

Вероятно, будут атаки малыми группами

Прикрывать врага с воздуха будут авиация и дроны

Российские оккупанты готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области. Враг стянул на передовые позиции штурмовиков и вывез раненых. Захватчики могут прибегнуть к тактике малых групп. Бронетехника, вероятно, будет привлечена в малом количестве, а с воздуха организуется прикрытие авиацией и дронами. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне продолжают штурмовые действия на Времеевском направлении (админграница Донецкой и Запорожской областей, - ред.) и готовятся к штурмам на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

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"Например, уже сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Враг ведет разведывательно-поисковые действия, готовясь к тому, чтобы начать активизацию именно на этом направлении", - отметил Волошин.

Штурмовики переброшены на Ореховское направление

Как утверждает представитель ВСУ со ссылкой на данные разведки, враг перебросил на Ореховское направление штурмовиков на передовые позиции и эвакуировал раненых. На данном направлении у оккупантов "все свеженькие" и готовы к штурмовым атакам.

Какая тактика может быть у РФ в Запорожской области

Владислав Волошин также подчеркнул, что россияне могут применить тактику штурмов малыми группами с участием в атаках до 10 вражеских солдат.

Бронетехнику подключат в малом количестве, а с воздуха будут прикрывать авиация и дроны.

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Как сообщал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко ранее предупреждал о планах России разогнать информационную волну относительно якобы наступления на Запорожье.

Однако самому городу Запорожью угрозы наступления нет.

Войска РФ готовятся к определенным атакующим действиям в Запорожской области, также говорил Коваленко. Впрочем, у врага нет ресурсов для проведения таких операций, как наступление на Запорожье.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Россия может организовать атаки в районе Каменского-Пятихаток Запорожской области на север, написали журналисты РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Возможная задача оккупантов – подойти ближе к городу Запорожье.

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