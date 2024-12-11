Перебрасывают штурмовые группы: в ВСУ раскрыли планы РФ по Запорожской области

Главное из заявления Волошина:
- РФ готовит штурмы в Запорожской области
- Вероятно, будут атаки малыми группами
- Прикрывать врага с воздуха будут авиация и дроны
Российские оккупанты готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области. Враг стянул на передовые позиции штурмовиков и вывез раненых. Захватчики могут прибегнуть к тактике малых групп. Бронетехника, вероятно, будет привлечена в малом количестве, а с воздуха организуется прикрытие авиацией и дронами. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне продолжают штурмовые действия на Времеевском направлении (админграница Донецкой и Запорожской областей, - ред.) и готовятся к штурмам на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.
"Например, уже сегодня на Ореховском направлении враг провел несколько штурмов. Враг ведет разведывательно-поисковые действия, готовясь к тому, чтобы начать активизацию именно на этом направлении", - отметил Волошин.
Штурмовики переброшены на Ореховское направление
Как утверждает представитель ВСУ со ссылкой на данные разведки, враг перебросил на Ореховское направление штурмовиков на передовые позиции и эвакуировал раненых. На данном направлении у оккупантов "все свеженькие" и готовы к штурмовым атакам.
Какая тактика может быть у РФ в Запорожской области
Владислав Волошин также подчеркнул, что россияне могут применить тактику штурмов малыми группами с участием в атаках до 10 вражеских солдат.
Бронетехнику подключат в малом количестве, а с воздуха будут прикрывать авиация и дроны.
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Как сообщал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко ранее предупреждал о планах России разогнать информационную волну относительно якобы наступления на Запорожье.
Однако самому городу Запорожью угрозы наступления нет.
Войска РФ готовятся к определенным атакующим действиям в Запорожской области, также говорил Коваленко. Впрочем, у врага нет ресурсов для проведения таких операций, как наступление на Запорожье.
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
Россия может организовать атаки в районе Каменского-Пятихаток Запорожской области на север, написали журналисты РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Возможная задача оккупантов – подойти ближе к городу Запорожье.
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