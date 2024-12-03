Грозит ли Запорожью наступление РФ: у Зеленского объяснили ситуацию

Что сказал Коваленко:
- РФ готовится к наступательным действиям в Запорожской области
- Угрозы самому Запорожью нет
- Не надо путать Запорожье и Запорожскую область
Российские оккупационные войска готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. Однако сейчас угрозы непосредственно городу Запорожье нет, поскольку у врага не хватает ресурсов для проведения подобных операций. Об этом заявил руководитель Центра противодействия при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
В своем Telegram-канале он написал о том, что Силы обороны готовы к обострению ситуации на Запорожском направлении.
"Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны", - сказал Коваленко.
Есть ли угроза наступления на Запорожье
Также чиновник акцентировал внимание на том, что у оккупантов не хватает сил для наступления на Запорожье. Однако экспертам не следует путать угрозу для Запорожского направления и самого города.
"К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и коверкают слова других военных. Желательно этого не делать", - подчеркнул Андрей Коваленко.
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Как сообщал Главред, Россия планирует развернуть информационную кампанию по якобы наступлению на Запорожье, ранее говорил Андрей Коваленко.
Но угроз самому городу нет.
Россия может готовить наступление в Запорожской области, заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Оккупанты могут планировать свои действия в южной части региона.
Оккупанты могут пойти в наступление в районе Каменского - Пятихаток Запорожской области на север, написали журналисты РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Задача оккупантов – подойти ближе к городу Запорожье.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом."Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
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