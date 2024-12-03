Грозит ли Запорожью наступление РФ: у Зеленского объяснили ситуацию

Силы обороны Украины готовы к определенным действиям со стороны врага в Запорожской области.

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Угрозы Запорожью нет - ЦПД / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Что сказал Коваленко:

РФ готовится к наступательным действиям в Запорожской области

Угрозы самому Запорожью нет

Не надо путать Запорожье и Запорожскую область

Российские оккупационные войска готовятся к наступательным действиям в Запорожской области . Однако сейчас угрозы непосредственно городу Запорожье нет, поскольку у врага не хватает ресурсов для проведения подобных операций. Об этом заявил руководитель Центра противодействия при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

В своем Telegram -канале он написал о том, что Силы обороны готовы к обострению ситуации на Запорожском направлении.

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"Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны", - сказал Коваленко.

Есть ли угроза наступления на Запорожье

Также чиновник акцентировал внимание на том, что у оккупантов не хватает сил для наступления на Запорожье. Однако экспертам не следует путать угрозу для Запорожского направления и самого города.

"К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и коверкают слова других военных. Желательно этого не делать", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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Как сообщал Главред , Россия планирует развернуть информационную кампанию по якобы наступлению на Запорожье , ранее говорил Андрей Коваленко.

Но угроз самому городу нет.

Россия может готовить наступление в Запорожской области , заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Оккупанты могут планировать свои действия в южной части региона.

Оккупанты могут пойти в наступление в районе Каменского - Пятихаток Запорожской области на север, написали журналисты РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Задача оккупантов – подойти ближе к городу Запорожье.

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