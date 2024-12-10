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"Разгром" РФ под Харьковом: ВСУ закрепились на новых рубежах, у врага потери

Даяна Швец
10 декабря 2024, 09:50
139
Линия соприкосновения остановилась на участках, где противник с мая пытается прорвать оборону.
'Разгром' РФ под Харьковом: ВСУ закрепились на новых рубежах, у врага потери
На Харьковщине закрепились украинские военные / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Коротко:

  • ВСУ смогли закрепиться на Харьковщине, несмотря на хорошо подготовленные инженерно-фрикционные сооружения врага
  • Враг активно использует ДРГ вдоль нашей границы

Наименее удаленной от Харькова остается линия фронта вблизи села Глубокое на Харьковщине. Украинские военные успешно закрепились на новых рубежах, выбив врага с его позиций.

Деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

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Как напомнил командир, оккупанты пытались продвинуться к рубежам Харькова еще в мае этого года, однако этот план потерпел провал. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию.

"Были проведены контрмеры, чтобы выбить врага из удобных для него позиций. Линия соприкосновения остановилась на участках, где противник с мая пытается прорвать оборону. Несмотря на применение комбинированной тактики - штурмы с бронированной и легкобронированной техникой, массированные атаки с использованием маневренной техники - враг не достиг успеха. Силы обороны за это время качественно укрепили линии обороны, а совместные действия бригады "Харьков", батальона "Ахиллес" и 92-й штурмовой бригады позволили выбить оккупантов с их позиций", - рассказал Федоренко.

Более того, как рассказал Федоренко, ВСУ не просто выбили агрессоров, однако еще и закрепились на занятых рубежах, отражая попытки врага вернуть утраченные позиции.

"На этих позициях противник имел хорошо подготовленные инженерно-фрикционные сооружения, но мы смогли закрепиться. Его попытки штурмовать, используя бронетехнику, не дали результата. Значительную часть штурмовой пехоты уничтожили на подходах к нашим позициям", - добавил он.

Кроме этого, Федоренко напомнил об использовании ДРГ врагом вдоль государственной границы. Таким образом он пытается найти слабые места в украинской обороне.

Подытоживая, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" подчеркнул, что российская армия постоянно ищет дополнительные резервы и ресурсы для поддержки боевых действий. Однако, несмотря на все усилия врага, это не позволяет им достичь ощутимого прогресса.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал Главред, ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик предупредил об опасности для Изюма. Он заявил, что ситуация на Харьковщине сложная, армия РФ расширяет фланги, однако ВСУ держат оборону.

В свою очередь командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Романов также подтвердил, что оккупанты создают плацдарм на Харьковщине. По его словам, армия РФ ждет холодов, чтобы перейти к механическим накатам.

А вот Forbes поделились ранее положительными для ВСУ новостями с этого направления. По данным издания, украинские военные впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине.

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Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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