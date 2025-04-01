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Возможно ли полное прекращение огня в ближайшие три недели: оценка ISW

Мария Николишин
1 апреля 2025, 11:15
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Россия уже выдвигала требования для прекращения огня на Черном море.
Возможно ли полное прекращение огня в ближайшие три недели: оценка ISW
Режим прекращения огня в Украине / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Россия вряд ли согласится на полное прекращение огня без условий
  • В Кремле уже потребовали снять некоторые санкции

Эксперты Института изучения войны в своем отчете проанализировали возможность заключения соглашения между США, Украиной и РФ о полном прекращении огня в ближайшие три недели.

Там напомнили, что президент США Дональд Трамп заявил, что для диктатора Путина существует "психологический дедлайн", когда страна-агрессор Россия должна пойти на соглашение о прекращении огня.

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Также в отчете говорится о встрече Трампа с президентом Финляндии Александром Стуббом, который говорил о 20 апреля, как потенциальном сроке полного прекращения огня.

"Россия вряд ли согласится на полное прекращение огня без каких-либо условий в течение трех недель, учитывая то, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций как предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море", - отметили аналитики.

В ISW также напомнили, что в Кремле требуют снять санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка Россельхозбанк и других финансовых организаций, привлеченных к международной торговле продуктами питания и удобрениями для выполнения условий прекращения огня на Черном море.

Кроме того, Россия хочет, чтобы ей восстановили доступ к международной банковской системе SWIFT.

Прекращение огня в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп советовался с президентом Финляндии Александром Стуббом о том, можно ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Они пришли к согласию, что лучшей датой для прекращения огня в Украине было бы 20 апреля.

В то же время, представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Москва во время переговоров в Эр-Рияде выдвинула условия о прекращении ударов по энергетике и боевых действий в Черном море. Одним из требований является отмена санкций.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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