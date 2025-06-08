"Гордость Путина" может завалиться сама: названа главная слабость Крымского моста

Грязевой вулкан может стать большой опасностью для сооружения, которым так "гордится" Владимир Путин.

https://glavred.info/war/gordost-putina-mozhet-zavalitsya-sama-nazvana-glavnaya-slabost-krymskogo-mosta-10671635.html Ссылка скопирована

Крымский мост могут разрушить не только военные удары, но и природа - эксперт / Коллаж: Главред, фото СБУ, скриншот

Кратко:

Крымский мост может разрушить грязевой вулкан

Устойчивость моста будет зависеть от природы и ударов ВСУ

Незаконный Крымский мост может разрушиться из-за природной активности возле эстакады. Устойчивость моста зависит от того, будут ли новые удары, но главный фактор опасности – грязевой вулкан, который находится возле опор сооружения. Об этом заявил гидрогеолог Юрий Медовар.

Как сообщает Телеграф, он рассказал, что сценарии разрушения эстакады могут быть совершенно разными. Прочность моста в ближайшие годы будет зависеть от внешних факторов, в числе которых природная активность в районе сооружения.

видео дня

По словам эксперта, в следующие 5 лет стойкость эстакады будет зависеть и от такого фактора, как грязевой вулкан, который находится недалеко от опор Крымского моста.

"Все зависит от того, будут ли новые удары по мосту. Сработает ли наш знаменитый грязевой вулкан, который находится рядом с опорами этого моста. Чисто детерминированного вывода сделать нельзя", - говорит Медовар.

Более того, как полагает гидрогеолог, если Крымский мост может выдержать землетрясение, то грязевой вулкан для него – большая угроза. Он напомнил о случае, когда при бурении нефтяной скважины на глубине 3 км случайно была достигнута зона грязевого вулкана. Выброс был такой силы, что привел к вылету бурильной свечи на поверхность и ее скручивании в жгут.

"Поэтому если грязевой вулкан сработает, то очень большие проблемы будут", - подчеркнул Юрий Медовар.

Что известно о Крымском мосту / Инфографика: Главред

Новая атака на Крымский мост – новости по теме:

Как сообщал Главред, 3 июня Украина снова атаковала Крымский мост. Спецоперацию провела СБУ. В результате взрыва были существенно повреждены подпорки опор эстакады.

Позже СБУ показала фрагмент видео взрыва на Крымском мосту. В спецслужбе уточнили, что в рамках операции была взорвана одна из опор главного пролета переправы. Было применено около 1100 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

В Военно-морских силах Украины заявили, что СБУ поразила сложный элемент Крымского моста вблизи Керчь-Еникальского канала. Удар по этой части может привести к серьезным последствиям для эстакады.

Другие новости:

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред