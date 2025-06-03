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Крымский мост снова "устал": СМИ раскрыли детали загадочного подрыва под водой

Руслан Иваненко
3 июня 2025, 18:46
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СБУ подтвердила подрыв опоры Крымского моста и обнародовала видео момента взрыва.
СБУ
СБУ подтвердила подрыв опоры Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Читайте в материале:

  • Как СБУ удалось вывести из строя опору под водой
  • Какие дроны могли использовать для подрыва моста
  • Почему этот взрыв отличается от предыдущих атак

3 июня 2025 года Служба безопасности Украины снова поразила Крымский мост. По данным ведомства, во время операции под водой была взорвана одна из опор главного пролета переправы, которую Россия незаконно построила через Керченский пролив.

По информации СБУ, для поражения было использовано 1100 килограммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. После подрыва мост находится в аварийном состоянии.

видео дня

Издание Defense Express обращает внимание на то, что СБУ обнародовала видео момента подрыва, что может свидетельствовать либо о взломе системы видеонаблюдения моста, либо об установке собственного оборудования для съемки.

Взрыв, как отмечается, произошел на глубине около 10 метров, что объясняет отсутствие открытого пламени и дыма, характерных для предыдущих атак.

Оценить степень разрушения можно будет только после проведения водолазного обследования. В материале подчеркивается сложность проведения ремонтных работ из-за глубокого расположения поврежденного участка.

Основное внимание аналитики уделяют вопросу, какое именно средство было использовано для доставки взрывчатки. Учитывая массу заряда, его вряд ли могли доставить пловцы. В Defense Express предполагают, что мог быть применен подводный дрон.

"В частности возможно напомнить о публично продемонстрированном дроне 'Толока'. Но не TLK-150, имеющий очень ограниченные возможности: дальность хода до 100 км, масса боевой части (БЧ) или другой полезной нагрузки - 20-50 кг. А об анонсированных TLK 400 с длиной 4-6 метров, дальностью 1200 км, и массой БЧ до 500 кг. Или TLK 1000 длиной 4-12 метров, дальностью 2000 км, и полезной нагрузкой 5000 кг", - пишут авторы.

Кроме того, в августе 2023 года были показаны испытания дрона "Маричка" с дальностью до 1000 км и возможностью нести более 1000 кг.

Аналитики отмечают, что современные украинские подводные дроны оснащены навигационными системами и средствами связи с оператором. Однако, даже при лучших условиях, последние километры до моста остаются самыми опасными из-за вероятности наличия российских сенсоров и боновых заграждений.

Подводные дроны, Маричка, Толока, TLK, Инфографика
Подводные дроны / Инфографика: Главред

Среди возможных версий также рассматривается использование дрона, который могли прикрепить к днищу гражданского судна.

"Но это отвязывает от пока известных украинских подводных дронов, потому что его задачей было бы преодолеть значительно меньшее расстояние", - резюмирует Defense Express.

Подрыв Крымского моста - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины осуществила уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост, на этот раз подводной атакой. Как сообщает пресс-служба СБУ, операция длилась несколько месяцев, сначала спецагенты заложили взрывчатку под опорами моста, а около 4:44 утра 3 июня первый заряд был дистанционно приведен в действие.

Кроме того, после третьей атаки СБУ на Крымский мост 3 июня 2025 года, во время которой подводные взрывы повредили опоры сооружения, пользователи социальных сетей активно реагируют, создавая многочисленные мемы и шутки.

Напомним, летом прошлого года Украина уже осуществляла еще одну попытку ударить по Крымскому мосту. По информации The New York Times, которая провела собственное расследование, тогда удар наносился с помощью дальнобойных ракет ATACMS, однако операция не достигла желаемого результата.

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Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

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