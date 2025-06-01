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"Русский Перл-Харбор": Западный аналитик указал на двойной провал обороны РФ

Руслан Иваненко
1 июня 2025, 21:48
506
Атаки дронов демонстрируют несостоятельность российских систем противовоздушной обороны.
'Русский Перл-Харбор': Западный аналитик указал на двойной провал обороны РФ
Украинские дроны поразили российские стратегические самолеты / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Читайте в материале:

  • Почему Москва не смогла остановить дроны
  • Как это повлияет на ракетные обстрелы Украины

Атаки украинских беспилотников на российские военные объекты могут существенно ограничить способность РФ осуществлять обстрелы украинских городов крылатыми ракетами.

Как сообщает BBC, аналитик в сфере вооружений Крис Партридж считает, что удары выявили уязвимость ключевых военных активов России. По его словам, среди поврежденных самолетов - стратегические бомбардировщики Ту-95, которые, по данным СБУ, участвовали в массированном ракетном обстреле Украины в начале года.

видео дня

"Что касается самих ударов, то использование беспилотников так близко к целям означает, что традиционные российские системы самообороны, такие как дальние ЗРК С-300/С-400, и даже их аналоги с меньшей дальностью действия, например 'Панцирь-С1', неэффективны", - отметил Партридж.

Он также акцентировал на важности самолета-разведчика А-50, который был способен выявлять вражеские цели и передавать координаты российским истребителям. Его потеря является еще одним серьезным ударом по системе обороны РФ.

Самолет A-50 А-50
Самолет A-50 / Инфографика: Главред

"Возможно, некоторые из российских самолетов не полностью уничтожены, и их можно отремонтировать, но это в любом случае как минимум выводит их из строя на долгое время. Еще более тревожным для Москвы является то, что это снова указывает на уязвимость крупных военных объектов, расположенных на территории РФ", - добавил эксперт.

Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более 40 военных самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолета Ту-22М3 или Ту-160.

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Что известно о BBC?

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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