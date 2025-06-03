В России требуют выполнить два условия для того, чтобы начался третий раунд переговоров между Киевом и Москвой.

https://glavred.info/politics/v-moskve-obnarodovali-2-usloviya-dlya-tretego-raunda-peregovorov-10670165.html Ссылка скопирована

В Москве обнародовали 2 условия для третьего раунда переговоров/ коллаж: Главред, фото: МИД Турции, сайт Госдумы

Кратко:

Москва выдвинула два условия для третьего раунда переговоров с Киевом

Первое условие - полный отказ Украины от атак по РФ

Второе условие соблюдение перемирия продолжительностью 2-3 дня на отдельных участках фронта, которое предлагает РФ

Страна-агрессор Россия готова согласиться на третий раунд переговоров с Украиной, только если Киев выполнит два условия.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии российским пропагандистским СМИ.

видео дня

По его словам, первым условием является полный отказ Украины от атак вроде подрывов железнодорожных мостов в российском тылу, а также ударов по стратегическим аэродромам.

Второе условие - это соблюдение предложенного Россией перемирия продолжительностью 2-3 дня на отдельных участках фронта.

"От этого в значительной степени будет зависеть не только время третьего раунда, а и его содержание. Это очень важный момент и, возможно, даже один из ключевых", - заявил Чепа.

По словам путинского сторонника, инициатива находится на стороне Украины. По его словам, якобы именно от действий Киева будет зависеть то, сможет ли начаться процесс расширения перемирия на большие территории, включая потенциальное прекращение огня по всей линии фронта.

"Если будут выработаны адекватные механизмы контроля прекращения огня и Киев неуклонно будет придерживаться этих договоренностей, тогда можно будет говорить и о более длительном перемирии", - сказал российский депутат.

Переговоры Украины и России в Стамбуле 2 июня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал основные детали позиции Украины на предстоящих переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Также сообщалось, что Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Стамбуле. Готовится новое освобождение пленных, отметил президент Украины.

После этого стало известно, о чем удалось договориться Украине и РФ в Стамбуле - обмен "всех на всех" и не только. Представители украинской делегации рассказали о ключевых результатах переговоров с российской стороной в Стамбуле.

Украина передала РФ в Стамбуле важный документ. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что теперь мяч на стороне России и передача похищенных украинских детей является условием для справедливого мира. Позже появился полный текст "мирного меморандума" РФ. РФ назвала условия для прекращения огня и завершения войны.

Напомним, Умеров назвал "единственный прогресс" от переговоров с РФ в Стамбуле и обратился к миру. Министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл детали переговоров с российской делегацией в Стамбуле и сообщил о том, какие договоренности достигнуты.

Также Зеленский сделал важные заявления после переговоров с РФ. Владимир Зеленский ответил на вопросы о результатах переговоров с россиянами в Стамбуле и предупредил украинцев об угрозе дефицита газа.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред