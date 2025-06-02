'Неотъемлемая часть мира': Украина передала РФ в Стамбуле важный документ

Глава Офиса президента Ермак подчеркнул, что теперь мяч на стороне России и передача похищенных украинских детей является условием для справедливого мира.

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Украина передала РФ список и выставила условие / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Ермак:

Украинская делегация в Стамбуле передала РФ список украинских детей, которых нужно вернуть

Возвращение детей - условие справедливого и длительного мира

2 июня, во время переговоров в Стамбуле, украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которых необходимо вернуть. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, насильно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. Ермак также напомнил, что еще в марте, во время встречи в Джидде, украинская сторона подтвердила готовность к 30-дневному гуманитарному прекращению огня.

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"Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность - это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать", - резюмировал он.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Тем временем корреспондент Financial Times Кристофер Миллер обнародовал фото документа, который Украина передала российской стороне. Как отметил журналист, в этом меморандуме изложено видение Киева относительно реалистичного пути к завершению войны.

Однако переговоры могут затянуться на неопределенное время, страна-агрессор будет продолжать имитировать диалог, пока это будет отвечать ее интересам. Такое мнение высказал бывший российский дипломат и единственный представитель МИД РФ, который открыто осудил вторжение в Украину Борис Бондарев.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан перед началом переговоров заявил, что основными темами переговоров являются возможность достижения режима прекращения огня, обмен пленными, а также подготовка возможной встречи президентов Украины и России.

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Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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