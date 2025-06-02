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В Турции раскрыли цели и темы переговоров между Украиной и РФ - что известно

Юрий Берендий
2 июня 2025, 16:08
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В Турции раскрыли цели и темы переговоров между Украиной и РФ - что известно
В Турции раскрыли цели и темы переговоров между Украиной и РФ / Коллаж Главред, фото: МИД Турции, УНИАН

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что основными задачами нынешней встречи делегаций Украины и России в Стамбуле являются оценка возможностей прекращения огня, вопросы обмена пленными и подготовка потенциальной встречи президентов обеих стран. Об этом он заявил перед началом переговоров, сообщает Укринформ.

"На нашей встрече мы имеем целью продолжить оценку условий и перспектив обеих стран по прекращению огня. В то же время мы стремимся продвинуть ход процесса обмена военнопленными. Мы также ожидаем обсуждения подготовки к встрече на уровне лидеров", - сказал Фидан.

Фидан подчеркнул важность регулярного диалога между переговорными группами и выразил надежду, что эти переговоры будут результативными, позволят достичь конкретного прогресса в ближайшее время и приведут к ожидаемому результату.

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Хакан Фидан также подчеркнул значение поддержки этих переговоров со стороны Соединенных Штатов.

Он отметил, что доверие, которое к Турции имеют обе стороны - страны, с которыми Анкару связывают общая география и тесные исторические, культурные, экономические и политические связи, имеет для Турции большое значение. По мнению министра, обсуждения, которые происходят во время встречи, будут влиять на общую судьбу как в региональном, так и в глобальном контексте.

Фидан подчеркнул, что сегодняшняя встреча - это шанс достичь конкретных результатов, которые приблизят стороны к миру.

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