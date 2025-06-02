"Это наступление на Украину на двух фронтах": экс-дипломат РФ описал цели Путина в Стамбуле

Весь Стамбульский процесс, инициированный Путиным - это дипломатическая игра, рассчитанная на нейтрализацию угроз и демонстрацию, что РФ якобы стремится к миру.

https://glavred.info/politics/eto-nastuplenie-na-ukrainu-na-dvuh-frontah-eks-diplomat-rf-opisal-celi-putina-v-stambule-10669868.html Ссылка скопирована

Экс-дипломат РФ описал цели Путина в Стамбуле/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, сайт Кремля

Основные тезисы Бондарева:

Весь Стамбульский процесс, инициированный Путиным - это дипломатическая игра

Это наступление на Украину на двух фронтах - военном и дипломатическом

Предложенный Россией меморандум не имеет никакого значения

Весь Стамбульский процесс, инициированный Путиным в ответ на требования Украины и Европы согласиться на 30-дневное перемирие - это дипломатическая игра, рассчитанная на нейтрализацию угроз. Также таким образом Кремль пытается продемонстрировать, якобы страна-агрессор РФ стремится к миру и мирному урегулированию.

Но при этом в РФ хотят, чтобы поиск путей к миру происходил без перемирия, параллельно с продолжением войны. Такое мнение высказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев в интервью Главреду.

"Вот это и нужно Путину - отсеивать заявления, что он не хочет мира. Мол, как это я не хочу мира? Я же послал Мединского договариваться. Вы что? Я - очень миролюбивый человек. Это Украина не хочет мира, они все время отрицают. Это ястребы в Сенате США, делают вид, что они меня очень не любят. А Путин-то - он вообще душка! Вот и все", - отметил он.

По словам бывшего российского дипломата, весь этот "меморандум" - просто выдумка, чтобы имитировать какое-то продвижение.

"Потому что, если один раз приехал Мединский - ни к чему не договорились, второй раз приехал - опять ничего не договорились, третий раз - то же самое. И люди начинают спрашивать: а что, собственно, происходит? Где прогресс? Должен же быть хоть какой-то прогресс. Точнее говоря - имитация прогресса. Вот и придумали целый "меморандум", - говорит Бондарев.

Он напомнил, что слово "меморандум" с латинского переводится как "для памяти". То есть это памятная записка, просто документ, где что-то фиксируется, чтобы потом можно было на это сослаться. При этом меморандум не имеет никакой юридической силы. Это не договор, не соглашение - просто фиксация каких-то фактов для удобства.

"То есть сам факт того, что придумали "меморандум" о том, как должно быть организовано перемирие, - уже выглядит странно. И звучит это тоже странно: "меморандум о поисках путей к перемирию". Не о заключении мирного соглашения, а просто о поисках перемирия. Хотя перемирие - вроде бы не такой уж и сложный механизм", - сказал Бондарев.

Но Путин и его дипломаты выставляют это как нечто очень сложное, к чему нужно идти медленно и постепенно, отмечает экс-дипломат России.

"Разумеется, столько времени, сколько понадобится, чтобы, допустим, захватить Сумскую область или еще где-нибудь продвинуться. Чем больше он продвигается, тем жестче становятся условия. Конечно, он говорит: "Вот видите, у нас же позиция на поле боя улучшается. Украина отступает. Значит, вы не в той ситуации, чтобы отказываться от наших условий. Давайте их выполнять". Это наступление на двух фронтах - военном и дипломатическом", - сказал Бондарев.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду о переговорах в Стамбуле:

Переговоры в Стамбуле 2 июня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал основные детали позиции Украины на предстоящих переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Также ранее Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле. Зеленский подчеркнул, что всегда нужно верить в какие-то решения.

Ранее бывший российский дипломат Бондарев раскрыл реальный план РФ и отметил, что переговоры в Стамбуле не приведут к миру. По его словам, Путин считает, что у него на руках все козыри.

Читайте также:

Кто такой Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред