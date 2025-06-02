На свою 10-миллионную аудиторию в соцсети Трамп распространил безосновательную теорию, в которой предполагается, что Байдена еще в 2020 году могли "казнить".

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Трамп распространил безумную теорию о том, что Байдена "казнили" и заменили роботом/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Кратко:

Трамп распространил в соцсети конспирологическую теорию о том, что Байдена "казнили" и заменили роботом

Он перепостил такую теорию со страницы анонимного пользователя, который часто распространяет нелепые утверждения

Президент США Дональд Трамп перепостил в своей сети Truth Social нелепое утверждение о том, что якобы бывшего американского президента Джо Байдена казнили в 2020 году и заменили на клонов или роботов.

Об этом пишет NBC News. Оригинальный пост опубликовал анонимный пользователь соцсети Truth Social, который нередко распространяет нелепые утверждения. В посте говорилось о том, что якобы Байден был казнен в 2020 году и заменен клонами или роботами.

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Сообщение быстро привлекло внимание после того, как его распространил на свою страницу президент США Дональд Трамп. При этом Трамп во время распространения такой публикации на свою страницу не добавил ни одного комментария или объяснения.

Если у автора у автора оригинального сообщения сейчас лишь чуть более 5 000 подписчиков, то у Трампа их почти 10 млн.

По состоянию на данный момент Белый дом не прокомментировал, почему Трамп поделился этим утверждением и действительно ли он считает, что Байдена казнили еще в 2020 году.

Стоит отметить, что Трамп уже не впервые распространяет фейковые новости и конспирологические версии событий. В частности, он настаивал, якобы именно он выиграл президентские выборы 2020 года. Это утверждение было опровергнуто, но оно привело к тому, что сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года.

Кроме этого, в прошлом политик также продвигал тезис о том, что Барак Обама не родился в США. Также во время предвыборной кампании 2024 года он заявил, будто гаитянские иммигранты "едят домашних любимцев". Но все эти заявления были опровергнуты.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, Трамп примет решение по переговорам Украины и России - в США назвали сроки. Переговоры не должны затягиваться на месяцы или годы, сказали в Белом доме.

Напомним, в Кремле сообщили вероятные сроки переговоров Трампа и Путина. Переговоры должны привести к "серьезным результатам", говорят в РФ.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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