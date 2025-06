Оккупанты захватили два села в Донецкой области: детали от ISW

Ключевые тезисы:

Армия страны-агрессора России имеет продвижение в Сумской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, согласно спутниковым снимкам, опубликованным 1 июня, российские силы продвинулись на юго-восток от Константиновки (к северу от Сум).

Аналитики добавили, что издание The Washington Post ранее писало, что оккупанты атаками на Сумщине и Харьковщине попытаются отвлечь внимание украинских сил. Главным ударом летнего наступления станет Донецкая область. Враг попытается оккупировать Константиновку и Покровск.

В ISW отметили, что в Донецкой области россияне традиционно продолжали наступательные действия, впрочем подтвержденных успехов не достигли. Кроме одного направления - Торецкого.

"Геолокационные данные за 31 мая и 1 июня показывают российских военнослужащих с флагами страны-агрессора в северной Дилиевке (к северу от Торецка) и центральной Заре (к западу от Торецка), что свидетельствует о недавнем захвате этих населенных пунктов", - подчеркнули аналитики.

Как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской общин, непростая, так как враг продолжает давить.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рьопке сказал, что оккупационные войска страны-агрессора России, вероятно, захватили 18 населенных пунктов Украины всего за 7 последних дней.

Военный аналитик Иван Ступак сообщил, что армии страны-агрессора России удалось перерезать трассу Покровск - Константиновка, что осложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.