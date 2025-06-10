'Он не является субъектом': у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

Мединский продолжает продвигать выгодные для Кремля тезисы и распространять дезинформацию, ведь прекратить войну может только Путин, отметил Подоляк.

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У Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах в Стамбуле / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Подоляк:

Глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле имеет формальные полномочия

Мединский продвигает на западную аудиторию выгодные для Кремля тезисы

Россияне верят, что смогут "сломать" украинцев

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, не имеет никакого реального влияния на принятие решений. Его роль в Кремле сведена к выполнению задач пропагандистского характера. Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, участие Мединского в переговорах скорее формальное, ведь он не принимает решений о прекращении войны, поскольку это исключительно прерогатива российского диктатора Владимира Путина.

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Мединский, как отметил Подоляк, используется как инструмент информационного воздействия на Украину и западные страны. Он продолжает появляться в медиа с выгодными Кремлю тезисами и распространять дезинформацию.

"Он не является субъектом, который будет определять финал этой войны. Мединский не говорит ничего, кроме того, что "русские человечные; готовы к миру; жалеют людей" и так далее. Все это бред. Советую меньше обращать на него внимание", - сказал Подоляк.

По его словам, Россия достигла состояния, когда существование страны без войны стало невозможным, и в таких условиях она постепенно теряет свое региональное влияние. Это видно по ее соседям, ведь Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество с Китаем, Азербайджан движется в сторону Турции, а Армения пытается интегрироваться в проевропейские программы.

Подоляк добавил, что параллельно Россия пытается сломать Украину, поэтому продолжает ежедневно наносить геноцидные удары по разным городам нашей страны, открыто признавая атаки на гражданское население.

Россияне верят, что смогут сломать Украину именно через эти жестокие и геноцидные действия. Мединский пытается сыграть свою роль в этом процессе - он пытается посеять разбалансировку и дополнительно деморализовать украинцев, распространяя странные исторические и психологические реминисценции о том, что ему якобы трудно вести переговоры с Украиной.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская делегация на переговорах в Стамбуле открыто заявила, что ее так называемый "меморандум" не является предложением к диалогу, а является откровенным ультиматумом, который РФ понимает, что Киев не примет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Официальные представители России отрицают факт похищения украинских детей и выдвинули условие для дальнейших переговоров с Украиной. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова категорически отрицает эти обвинения и подчеркнула, что этот вопрос не должен рассматриваться в будущих переговорах.

Страна-агрессор Россия продолжает курс на уничтожение суверенитета Украины и, несмотря на участие в мирных переговорах, не заинтересована в дипломатическом урегулировании войны. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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