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"Прогресс" на переговорах: в Турции сказали, когда состоится встреча Зеленского и Путина

Анна Ярославская
4 июня 2025, 08:56
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Глава турецкого МИД  Хакан Фидан считает, что встреча лидеров обеих стран будет неизбежной, если переговоры делегаций Украины и РФ продолжаться.
Зеленский, Путин
Встреча Зеленского и Путина неизбежна, если переговоры продолжаться / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • На переговорах в Стамбуле есть прогресс
  • Стороны демонстрируют профессионализм
  • Встреча Зеленского и Путина рано или поздно состоится

На встрече украинской и российской делегаций 2 июня в Стамбуле был достигнут прогресс. Турция ожидает, что между Украиной и Россией пройдет новый раунд переговоров. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

По его словам, стороны достигли прогресса в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров, передает АА.

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"Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится... обе стороны видят пользу в том, чтобы собираться за одним столом", - сказал Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

Фидан отметил, что в ходе контактов в Стамбуле увидел профессиональный подход обеих делегаций.

"Конечно, есть профессионализм. Я вижу его. Да, иногда у людей могут быть эмоциональные моменты, может быть волнение, но в целом градус эмоций намного ниже того, что я ожидал. Не было слишком бурных обсуждений, оскорблений, обвинений и прочего... Это были хорошие переговоры", - заявил министр.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского

Глава МИД Турции считает, что встреча лидеров обеих стран будет неизбежной, если переговоры делегаций продолжаться. Для такой встречи президентов Украины и РФ нужно подготовить определенные решение и повестку, чтобы переговоры делегаций дошли до определенной точки.

"Я скажу свое личное мнение по этому вопросу, поскольку не могу говорить за стороны, это было бы некорректно. Мой анализ ситуации заключается в том, что если будет еще несколько встреч делегаций и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров будет неизбежной", - пояснил Фидан.

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять встречу лидеров.

"Нет другого лидера, которого бы одновременно знали, уважали и которому бы доверяли все трое. Место можно найти, но с точки зрения политического лидерства, глобального авторитета, опыта, честности, доверия и профессионализма возглавляемых им структур, другого такого лидера нет, - сказал Фидан.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, 2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции.

По итогу встречи стороны договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных (в формате всех на всех), всех солдат в возрасте 18-25 лет, а также вернуть тела погибших - 6000 на 6000 тысяч.

Также РФ передала список более трехсот фамилий вывезенных украинских детей, которых готова вернуть, если объявятся их родственники.

Кроме того, на этих переговорах стороны представители свои варианты мирного урегулирования войны. Украина передала свой документ еще за несколько дней до Стамбула. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал требования украинской стороны "довольно приемлемыми".

РФ свою версию "мирного меморандума" для прекращения огня представила лишь на самой встрече. В документе много требований, который должен выполнить Киев по мнению Кремля.

Когда состоится третий раунд мирных переговоров

Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в конце июня. Местом встречи, как и раньше, может стать Стамбул. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной только при условии, что Киев прекратит атаки в российском тылу и согласится на краткосрочное перемирие на отдельных участках фронта. По его словам, дальнейшие шаги к прекращению огня якобы зависят от действий Украины.

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