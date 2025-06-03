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В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

Руслана Заклинская
3 июня 2025, 16:33
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Председатель комитета Госдумы РФ утверждает, что у Украины есть ограниченное время для рассмотрения российских условий и готовности к компромиссу.
В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили 'дедлайн'
В России снова заговорили о переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, x.com/HakanFidan

Что сказал Слуцкий:

  • Третий раунд переговоров между Украиной и РФ может пройти в конце июня
  • Вероятное место встречи - Стамбул
  • Основная тема - достижение устойчивого прекращения огня

Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в конце июня. Местом встречи, как и раньше, может стать Стамбул. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, пишет Интерфакс.

Основной темой обсуждения, по его словам, должно стать "движение к устойчивому прекращению огня". Слуцкий считает, что местом потенциальной встречи может стать турецкий Стамбул, который уже принимал предыдущие переговорные раунды между делегациями обеих стран.

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"Именно это движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде. С большой вероятностью он пройдет там же в Стамбуле в конце месяца", - сказал российский чиновник.

Кроме того, Слуцкий намекнул на определенное давление во временных рамках. Он заявил, что у Украины "есть время, но его не так много" для рассмотрения условий, выдвинутых Россией, и того, чтобы "пойти навстречу".

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах Украина и РФ обменялись документами через Турцию и готовится новый этап обмена военнопленными. Министр обороны Рустем Умеров уточнил, что из трех обсуждаемых вопросов - прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров - согласован только вопрос обмена.

Также глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сообщил президенту Зеленскому об итогах переговоров с Россией в Стамбуле. По его словам, Украина передала четкую позицию с требованием безусловного прекращения огня на 30 дней, но Россия эту идею отвергла.

Умеров отметил, что российская сторона представила свой "меморандум" только во время встречи, что свидетельствует о попытке затянуть время и создать видимость дипломатии. Единственным результатом стали договоренности об обмене пленными, возвращении тел погибших (по 6000 с каждой стороны) и передача РФ списка похищенных украинских детей.

Кроме этого, Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной только при условии, что Киев прекратит атаки в российском тылу и согласится на краткосрочное перемирие на отдельных участках фронта, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, дальнейшие шаги к прекращению огня якобы зависят от действий Украины.

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Кто такой Леонид Слуцкий?

Леонид Слуцкий - российский политик. Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам с 5 октября 2016 года, пишет Википедия.

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