Куча условий и ноль конкретики: в РФ сделали заявление о результатах переговоров

Владимир Мединский заявил о передаче "мирного меморандума" с условиями для завершения войны.

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Мединский рассказал о результатах переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российская делегация передала Украине свой "мирный меморандум" о завершении войны. Одним из ключевых требований остается вывод украинских военных из регионов, которые хочет "отжать" Россия. Об этом сообщает Axios.

Сам же глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что этот меморандум состоит из двух частей, сообщает ТАСС. В первой части изложена позиция Кремля о том, как достичь "настоящего долгосрочного мира". Во второй части говорится о шагах для "полноценного прекращения огня".

"Причем во второй части даже есть вариативность - поступить по этому пути или по этому ... Изучат, ответят, мы посмотрим", - добавил он.

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Также он утверждает, что их сторона предложила "конкретное прекращение огня на конкретных участках фронта".

В то же время он подтвердил, что делегации договорились об обмене пленными.

"1000-1200 человек войдут в самый масштабный с начала войны обмен пленными между Россией и Украиной", — сказал Мединский.

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