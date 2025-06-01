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Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле - что известно

Юрий Берендий
1 июня 2025, 15:19
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Владимир Зеленский назвал основные детали позиции Украины на предстоящих переговорах с российской делегацией в Стамбуле.
Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле - что известно
Зеленский рассказал, кто возглавит украинскую делегацию в Стамбуле / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем говорится в материале:

  • Зеленский раскрыл условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле
  • Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно предстоящих переговоров с российской стороной в Стамбуле и рассказал, кто возглавит украинскую делегацию. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram.

Зеленский сообщил, что заслушал отчеты министра обороны, министра иностранных дел, представителей Генштаба, разведки и СБУ. Обсуждали оборонительные действия, инициативы на фронте и дипломатические шаги.

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Президент подчеркнул, что Украина продолжает прилагать максимум усилий для защиты независимости, государственности и граждан. Он очертил приоритетные задачи на ближайший период и сформулировал позицию Украины накануне запланированной встречи в Стамбуле в понедельник.

"Первое - полное и безусловное прекращение огня. Второе - освобождение пленных. Третье - возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, - готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - резюмировал он.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и Россия готовятся к очередному раунду переговоров в Стамбуле, однако, по словам президента Владимира Зеленского, Москва до сих пор не имеет четко определенной позиции, с которой планирует участвовать во встрече.

Россия, объявив дату и место новых переговоров, пытается подать себя как инициатора мирного процесса. Такой шаг выглядит скорее как тактическая попытка улучшить свой имидж на международной арене, чем как искреннее стремление к прекращению войны, отмечает корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

В Соединенных Штатах ожидают, что Украина на следующей неделе приедет в Стамбул на прямые переговоры с РФ. Дональд Трамп надеется, что эта встреча сдвинет процесс завершения войны, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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