Зеленский раскритиковал РФ из-за подготовки к новым переговорам

Президент Украины заявил, что до сих пор нет информации о том, с чем РФ поедет в Стамбул.

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РФ не предоставила информации, с которой поедет на переговоры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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До сих пор нет информации, с этим РФ поедет на переговоры

Украина и РФ готовятся к новому раунду переговоров в Стамбуле. Однако у России до сих пор нет четкой информации, с которой она поедет на переговоры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас - нет, у Турции - нет, у Соединенных Штатов также нет и у других партнеров. И пока что это выглядит не очень серьезно... Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру. Пока видим только новые российские удары и новые российские штурмы", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что Украина готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и с США. На следующей неделе будут новые договоренности со странами Балтии и Северной Европы.

"Активно работаем и со всеми, кто может усилить санкции против России и кто поддерживает такие очень важные решения. Украина не будет просто ждать, когда Россия созреет к завершению войны. Мы делаем все, чтобы сработало принуждение России к миру", - сказал Зеленский.

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Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращения огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина будет требовать ясности во время будущих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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