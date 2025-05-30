Игра без Америки: СМИ раскрыли, почему США не отправляют делегацию в Турцию

Американская делегация не прибудет в Стамбул, но администрация внимательно следит за событиями.

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Вашингтон хранит молчание относительно участия в переговорах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Вкратце:

Новый раунд переговоров может состояться в Стамбуле 2 июня

США не планируют участвовать во встрече, но следят за ситуацией

Трамп рассматривает санкции или выход из процесса в случае провала

Новый раунд переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией может пройти в Стамбуле уже 2 июня. Однако американская делегация участия в нем не примет, сообщает The Atlantic со ссылкой на советника президента США Дональда Трампа.

По данным издания, в последние дни Трамп обсуждал с командой возможность введения новых санкций против России, но планирует дождаться итогов переговоров в Турции. Участие представителей США во встрече пока не предвидится, однако ситуация внимательно отслеживается.

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"Президент раздражен отсутствием прогресса, но он также и хочет соглашения. Он пытается найти лучшее решение, но поверьте, он может привести в действие свою угрозу о выходе из мирного процесса", - рассказал журналистам один из советников Трампа.

В The Atlantic также отметили, что в Белом доме рассматривают два возможных сценария на случай провала переговоров: ужесточение санкций или полный выход США из процесса мирного урегулирования.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также высказал мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Кроме того, стали известны подробности о документе, который министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров передал РФ.

Также, как стало известно, российская политическая элита не ожидает существенного прогресса от очередной встречи с украинской делегацией в Стамбуле, запланированной на 2 июня.

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Что известно о The Atlantic? The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

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